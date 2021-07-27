染疫兩次仍挺進東奧 英國游泳國手摘金

曾兩度染疫的英國游泳選手狄恩，27日以刷新全國紀錄的1分44秒22，奪下東京奧運男子200公尺自由式金牌，為英國新添一筆戰績。美聯社

在東京奧運 如火如荼進行之際，英國游泳 選手狄恩(Tom Dean)27日奪下男子200公尺自由式金牌，為英國新添一筆輝煌戰績，但他成功摘金的背後，其實曾兩度染疫而中斷訓練，這些波折讓此刻的榮耀顯得更珍貴。

在這場龍爭虎鬥的游泳競賽中，最初南韓好手Hwang Sun-woo領先，但狄恩在最後50公尺猛力衝刺，最終擊敗英國健將史考特(Duncan Scott)、巴西選手舍費(Fernando Scheffer)，以1分44秒22摘金，並打破英國的紀錄。

但這塊金牌可得來不易。21歲的狄恩在4月表示：「我曾兩度染上新冠肺炎，每次染疫後都有三周不能下水。幾度中斷訓練，讓備賽相當艱難。」

狄恩在去年9月首次感染新冠病毒，並在年底再度確診，他說第二次染疫時情況「非常嚴重」，所幸他兩度染疫的時間點，都距離東奧開幕式登場還很久，因此並未讓他失去征戰奧運的機會。

二度染疫的不只狄恩，排名世界第一的西班牙高爾夫新星拉姆(Jon Rahm)，日前在東奧選手村的新冠病毒檢測呈現陽性，這是他兩個月內二度染疫，迫使他繼在挑戰PGA紀念邀請賽(Memorial Tournament)金盃時退賽後，又被迫退出奧運。