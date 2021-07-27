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主將失常 中國女排吞連敗 教頭：讓她休息誰來？

中央社台北27日電
中國女子排球隊吞下二連敗瀕臨淘汰，主將朱婷因傷表現失常是主因。中國女排教頭郎平（左）表示無奈，並說無人能頂替朱婷。（中新社）
中國女子排球隊吞下二連敗瀕臨淘汰，主將朱婷因傷表現失常是主因。中國女排教頭郎平（左）表示無奈，並說無人能頂替朱婷。（中新社）

尋求衛冕的中國女子排球隊今天在東京奧運小組賽以0比3敗給美國，吞下二連敗瀕臨淘汰邊緣，主將朱婷因傷表現失常是主因。對此，中國女排教頭郎平賽後無奈地說：「讓朱婷休息，誰來啊？」

中國人民在東京奧運最想拿到的金牌莫過於女子排球了。由頭號球星朱婷領軍的中國女排隊，上屆里約奧運奪下金牌，這次東奧尋求衛冕，關鍵就在朱婷能否持續發揮球威。

綜合中媒報導，中國女排隊本屆東奧被分配在強敵環伺的B組，25日首戰意外以0：3遭土耳其痛宰，朱婷因手腕傷勢影響，整場只拿到4分，被提前換下場。

東奧女排小組賽今天展開第2輪賽事，中國女排對陣目前世界排名第一的美國。兩隊首局拚戰激烈，一直打到29：27，美國才險勝；其後美國分別以25：22和25 ：21連下兩局獲勝。

中國女排今天以0比3敗給美國隊，吞下二連敗，接下來3場小組賽，只要再吞敗就可能被淘汰，其中還要面對冠軍呼聲高的義大利。

今天對美國之戰，朱婷雖回暖拿下全隊最高的18分，但仍未恢復水準。賽中，朱婷的右手腕仍裹著厚厚的紗布，中間還有一個固定板。她在賽後表示，手腕傷影響很大，疼得根本發不上力，但相信隊醫會有辦法的。

對於朱婷的傷勢，中國女排隊總教練郎平在賽後說，朱婷很盡力了，他們也希望別的攻擊手能幫她分擔些壓力。「讓她休息，那誰來啊？要休息也不是現在。」

郎平說，朱婷的手腕沒有舒適的時候，她扣球需要發力，這不是一下子就可以解決的問題，「她也需要堅持」。

中國女排隊遭到二連敗，已在中國網路成為最熱門的奧運話題。球迷多認為朱婷傷勢未癒，又沒有其他人能撐起大局，後勢不妙。

不過新華社賽後引述美國女排隊教頭基拉里（Karch Kiraly）說：「5年以前（里約奧運），她們（中國）在小組賽中2勝3負，排名第4，最後拿了冠軍。」

他說，小組賽掙扎、1/4決賽火力全開的情況一點兒也不罕見。「中國隊肯定不想二連敗，但是我們現在仍不能忽視她們。」

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