東奧／日桌球「金牌兄妹」差12歲 水谷隼戴眼鏡為伊藤

東京奧運桌球混雙決賽中，日本隊選手水谷隼/伊藤美誠戰勝中國隊選手許昕/劉詩雯，獲得金牌。( 新華社)

日本 桌球混雙搭檔水谷隼與伊藤美誠昨晚在東奧聯手擊敗中國 奪金，這對搭檔年齡差12歲，但從小一起長大情同兄妹，水谷過去還曾背著伊藤玩。他笑說，他看來伊藤始終只有5、6歲。

東京奧運 桌球混雙項目昨晚進行決賽，日本隊組合水谷隼、伊藤美誠以4：3技壓中國隊的許昕、劉詩雯，奪得金牌。這是桌球從1988年首爾奧運列入比賽項目以來，日本首度擊敗中國奪金。

水谷隼（左）與伊藤美誠奪下混雙金牌。（路透）

日本讀賣新聞、產經新聞報導，水谷隼今年32歲、伊藤美誠20歲，兩人年齡差了12歲，在桌球場上卻默契十足，原來他們兩家人熟稔，從小一起長大、一起練桌球。

水谷的父母在1994年設立「豐田町桌球運動少年團」，教導兒童打桌球，水谷從5歲起在團裡學桌球，幾年後4歲的伊藤也加入。

當時水谷已是開始展露頭角的新銳年輕選手，他回到老家時也會去拜訪伊藤家，把像妹妹一般的伊藤背在背上逗她玩。

水谷至今還會開玩笑說：「在我心中，她（伊藤美誠）一直只有5、6歲。」

台知名球評石明謹Po出「水美組合」的兒時照片。（取材自臉書）

兩人後來一起前往濱松市的「山葉俱樂部」（Yamaha Club）練桌球，教練今福護說，水谷與伊藤兩人的個性不同、桌球類型不同，但是反應能力很好，彼此又互相了解，能夠配合得很好。

伊藤也很自信地說：「女子選手中，能配合（水谷隼）的只有我」。

水谷已去世的祖父過去非常疼愛年幼的伊藤，曾經說希望水谷跟伊藤可以組成混雙打桌球。

水谷的母親笑說，從沒想過兩人會組隊去打奧運，爺爺的夢想實現了。

此外，台灣知名球評石明謹當天Po出「水美組合」的兒時照片，也揭露水谷隼上場時戴著「奇怪的墨鏡」的原因，其實都是為了伊藤美誠。

石明謹26日在臉書分享水谷隼、伊藤美誠的兒時照片，表示許多人好奇水谷隼為何戴著奇怪的墨鏡打球，原因是因為水谷隼在幾年前罹患眼疾，「眼睛會畏光，在光線下沒辦法看清楚球的動向，必須戴上特殊眼鏡才能改善。」

他提到，水谷隼在2016年里約奧運不僅拿下男單銅牌，也率領日本隊奪下男團銀牌，但隨後自身狀態下滑，原本已打算退休的水谷隼，又參加東京奧運的最大主因，是想帶著從小相識的伊藤美誠打混雙賽事。「他（水谷隼）曾經說，伊藤美誠一定會為日本拿下奧運金牌，以她的年紀有三次挑戰的機會，沒想到今年就拿到第一面金牌了。」