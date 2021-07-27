我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

東奧／拍照、拉筋來者不拒…約帥超親民 選手村大吸粉

體育新聞組／綜合報導
世界球王約克維奇（左）與比利時體操選手於選手村一同伸展訓練。（取材自推特）
世界球王約克維奇（左）與比利時體操選手於選手村一同伸展訓練。（取材自推特）

手握20座大滿貫，且生涯正值顛峰的網球世界球王約克維奇（Novak Djokovic）來到東京奧運選手村後毫無架子，不但結識來自世界各地的運動員，還親切地給予對方不少建議，從合照數量可以看出，他儼然成為本屆奧運最受歡迎的的吉祥物。

對於參加東京奧運，約克維奇表示，「這是一次很棒的經歷，很開心可以認識這麼多運動員，他們也很喜歡網球這項運動」、「當我在選手村與其他運動員互動時，我會觀察他們如何在健身房訓練、如何做緩和運動，從聊天中了解他們對生活的看法，甚至吃什麼，這相當有趣。」

「我很幸運可以代表國家參加四次奧運，身為個人運動員，你很難有這樣的機會去了解其他運動員，奧運是相當獨特的經驗，是個很棒活動，我享受在這裡的每一刻。」約克維奇說道。

面對要求合照的運動員，約克維奇通通來者不拒，在推特上甚至可以看到他與比利時體操選手一同伸展的畫面，說他是最享受這次奧運的運動員也不為過。

26日的比賽中，約克維奇以6：4、6：3擊敗德國對手史特魯夫（Jan-Lennard Struff），順利晉級東京奧運男網單打項目第三輪。

約克維奇曾在2008年拿下奧運銅牌，下一戰將對上西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），爭奪八強資格。

東京奧運 約克維奇 健身

上一則

東奧／抵制「性化」女選手 德體操服穿緊緊

下一則

東奧／跳水神童變老將…4度征奧終奪金 英國戴利淚崩

延伸閱讀

網球／親民合照超多 約克維奇成選手村最受歡迎吉祥物

網球／親民合照超多 約克維奇成選手村最受歡迎吉祥物
東京酷暑難熬 約克維奇籲東奧大會調整賽事時間

東京酷暑難熬 約克維奇籲東奧大會調整賽事時間
東奧╱網球最大咖 約克維奇拚金滿貫

東奧╱網球最大咖 約克維奇拚金滿貫
東奧／約克維奇「訂了飛東京機票」挑戰年度金滿貫

東奧／約克維奇「訂了飛東京機票」挑戰年度金滿貫

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

2021-07-27 03:20
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍