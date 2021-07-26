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桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金

閨密劉詩雯輸日本隊 福原愛遭中國網友出征「不要臉」

記者林士傑／即時報導
福原愛(左)當年邀請閨密劉詩雯擔任伴娘。圖／摘自微博
福原愛(左)當年邀請閨密劉詩雯擔任伴娘。圖／摘自微博

福原愛月初和江宏傑正式離婚，一度傳出她痛心暴瘦，26日復出擔任富士電視台的奧運桌球賽事講解員，圓潤臉龐看來神采奕奕，並未如外傳的憔悴暴瘦。由於她離婚之後僅更新中國微博動態，遭疑是想向中國討拍，豈料昨晚出現戲劇化轉折，由於中國在2020奧運的桌球混雙輸給日本摘銀，讓不少中國網友氣炸出征，在福原愛微博嗆聲。

代表中國出賽的許昕、劉詩雯和日本隊的水谷隼、伊藤美誠經過7局激戰，最後和金牌擦身而過，因劉詩雯是福原愛的閨密，福原愛在富士電視台轉播時開心表示所有人的夢想都實現了，不少網友紛紛逼迫福原愛選邊站，直言：「雯妹妹輸了，妳怎麼想？」還有許多網友罵她不要臉、水谷隼吹球了，但也有理智派的網友幫忙聲援，建議少數人不要丟人現眼，因為福原愛並非在場的裁判。

另有網友整理出福原愛、劉詩雯過去對彼此的祝福，劉詩雯當年擔任福原愛的伴娘，祝福她「永遠開心幸福」；福原愛明白身擁世錦賽、世界杯女單冠軍的劉詩雯想完成大滿貫的夢想，特別發文打氣「妳一定可以做到」，無奈劉詩雯因手肘的傷勢無緣參加女子單打項目，也沒抱回混雙金牌，兩個人在今年都無法如願，網友感慨地說：「我祝妳百年好合，妳祝我實現夢想，妳沒有嫁到良人，我沒有圓夢東京。」

福原愛為了講解工作配合電視台要求站在戶外。圖／翻攝自富士電視台
福原愛為了講解工作配合電視台要求站在戶外。圖／翻攝自富士電視台

福原愛 中國 奧運

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