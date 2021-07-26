東奧性別平權督導：日本媒體對男女選手有差別待遇

東京奧運性別平權督導(gender equality monitor)、1996年亞特蘭大奧運日本女泳選手井本直步子(Naoko Imoto)26日指出，過去幾天以來收看日本媒體的奧運轉播，發現男女選手受到明顯差別待遇。美聯社

東京奧運 性別平權督導(gender equality monitor)、1996年亞特蘭大 奧運日本 女泳選手井本直步子(Naoko Imoto)26日指出，過去幾天以來收看日本媒體的奧運轉播，發現男女選手受到明顯差別待遇。她說：「運動場上總是存在著因為性別而引發的偏見。」她說，日本媒體並不是歧視女選手，而是報導女選手的時候，並不像報導男選手那般的嚴肅以對。

東京奧運組委會原任會長森喜朗(Yoshiro Mori)因為抱怨女性開會時「話太多」的失言風波而在今年2月遭逼退之後，井本直步子應邀擔任東京奧運性別平權督導。

45歲的井本直步子26日在國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)及東京奧運主辦單位每日例行簡報會上表示，許多日本媒體報導把女選手定位成「女孩」、「妻子」、「母親」等女性角色，而不是純粹以「運動員」身份看待。

目前擔任聯合國兒童基金會(UNICEF)教育專家的井本直步子接受訪問時舉例，日本媒體報導高爾夫球時，對於女選手涉野日向子(Hinako Shibuno)及男選手松山英樹（Hideki Matsuyama)的方式就不一樣。

她說：「沒有人報導松山英樹的私生活及外表，但報導涉野日向子就不同了，有些報導討論著她愛吃甜食與零食，還有報導在討論她的笑容。」

她表示，日本媒體報導女運動員時，經常以「過於美麗」形容。她指出：「應該把女選手單純視為選手。」

井本直步子說：「最近幾年來，在奧運拿下金牌的日本女選手越來越多，我希望她們都能收到平等對待。」她表示，某些報導重點頗為奇怪，根本與奧運比賽沒有直接關係，例如女選手的外表與私生活。

森喜朗失言風波發生後一個月，東京奧運原任創意總監佐佐木宏(Hiroshi Sasaki)把日本女演員渡邊直美(Naomi Watanabe)比喻為「豬」，引起輿論反彈。

井本直步子今年4月接受日本「朝日新聞」(Asahi Shimbun)訪問時說，對於森喜朗的發言感到震驚，「從我參加比賽到現在，事情似乎沒有得到改善，反而倒退」。她說，希望自己能夠扮演以男性為主的運動界之間的溝通橋樑。