東奧／輸球陷分裂？傳美男籃抱怨波總只用「馬刺體系」

本屆出征東京奧運 的美國 男籃國家隊,雖無歷屆以來那麼「夢幻」,仍不乏杜蘭特(Kevin Durant)、里拉德(Damian Lillard)等超級巨星助陣,首戰卻以76:83爆冷不敵法國,中斷夢幻隊奧運25連勝紀錄。The Athletic記者爆料,陣中已有球員開始對教頭波波維奇(Gregg Popovich)感到失望,認為他冥頑不靈地使用「馬刺 進攻體系」。

美國男籃早在熱身賽時期就爆冷不敵奈及利亞,似乎從當時就嗅出了不妙的氣味,果真面對平均實力更上一層樓的法國便吞下敗仗,不但內線對上爵士當家中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)頻頻吃癟,更被綠衫軍替補佛尼爾(Evan Fournier)砍下如全明星般的28分,讓拓荒者一哥,同時也是本屆美國隊先發控球後衛的里拉德表示:「這些球員實力提升了。」

Damian Lillard on international NBA players after Team USA's loss today: "...They are completely different when they play for their countries." pic.twitter.com/c8Y8UoAMw9