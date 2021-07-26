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東奧／羅嘉翎蛻變「強心臟」 跆拳道踢出驚奇

體育新聞組／綜合報導
羅嘉翎（後）在銅牌戰中，逆轉擊敗尼日耶索夫。（記者余承翰／攝影）
羅嘉翎（後）在銅牌戰中，逆轉擊敗尼日耶索夫。（記者余承翰／攝影）

羅嘉翎屏除心中的恐懼，盡情享受每一次對決，而東京奧運跆拳道女子57公斤量級銅牌，是驗證她蛻變後的勳章。

年僅19歲的羅嘉翎出生在跆拳道世家，父親羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手。除了耳濡目染，跆拳道選手的每一次踢擊，都帶給羅嘉翎小小心靈極大震撼。她總覺得踢姿最帥氣，因此也堅定她踏上修練之路，「那個速度，還有踢出來的感覺，都會讓人覺得很震撼，自己也想在上面踢給人家看。」

身高183公分的羅嘉翎擁有一雙逆天長腿，這也是她在戰場上最大的利器。不過今年5月奧運跆拳道亞洲資格賽，年紀最小的羅嘉翎壓軸登場，在前面的隊友紛紛拿下奧運參賽門票後，龐大壓力讓她差點撐不住，就連眼淚也止不住。

當大夥人一起登上體壇聖殿，迎來的卻是沉重的打擊，前兩個出賽隊友蘇柏亞與黃鈺仁雙雙在首輪止步，在低迷氣氛下，羅嘉翎反倒逆勢踢出驚奇，一路過關斬將闖進4強。

雖然羅嘉翎在4強賽不敵美國選手佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic），未能如願闖進壓軸金牌戰，不過銅牌戰她再次展現「強心臟」本色，第三回合她以3：4落後尼日選手耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），最後1分10秒內靠著兩次成功的上端攻擊，加上對手被扣分，連拿7分逆轉摘銅。

還是個大女孩的羅嘉翎賽後臉上掛著大大微笑，她透露，賽前沒有預期能夠拿下獎牌，能夠摘下這面銅牌，對她來說有一些些意外。

四強賽落敗、沒能挺進金牌戰，羅嘉翎承認，心情上的確有些波動，但已習得冷靜技能的她，很快調適好心情，就如同教練吩咐她的：「忘記前一場比賽，因為眼前的比賽更重要。」

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