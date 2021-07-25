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IG粉絲暴漲20萬 楊勇緯榮登「全民男神」燒進演藝圈

記者李姿瑩／台北報導
楊勇緯帥氣模樣席捲台日。取材自IG
楊勇緯帥氣模樣席捲台日。取材自IG

中華隊柔道國手楊勇緯勇奪奧運銀牌，帥氣的外表和過人的實力，讓他一夕在台日間爆紅，IG暴增20萬名粉絲。網友紛紛喊話希望他可以參加「全明星運動會」，與同為國手出身的曹佑寧一較高下。曹佑寧看到網友不停敲碗，忍不住在IG限時動態做出回應。

曹佑寧笑稱，楊勇緯真的太強大，「要PK什麼？柔道的話先不用哈哈哈哈，嗯，我們可以來PK誰比較會睡覺！」曹佑寧藉由搞笑化解「對決」的尷尬，也想起前幾年為了拍戲學過柔道，希望能因為楊勇緯揚威國際，讓更多人認識和注意到這項運動。

而楊勇緯參加「全明星」的機會不高，因為他要在賽程結束後回台灣隔離，加上自主管理，至少要21天才能到人多的公共場合。「全明星」剩下3集就要結束第2季的賽事，雙方時間搭不上。除非未來「全明星」持續錄製下一季，觀眾才有希望看到奧運健兒們上節目露臉。

不過這無阻粉絲們追星，網友們跨越國界，迅速起底楊勇緯的身家背景。日本甚至開設了楊勇緯的「八卦維基百科」專頁，一口氣把他的個人資料大公開。櫻花妹狂搜關於他的熱門關鍵字，像是「結婚了嗎」、「生孩子了嗎」、「有女友嗎」、「喜歡的類型」等等，大讚他有張萬人迷明星臉，神似岡田將生、町田啓太和坂口憲二。

楊勇緯先前在IG分享過與爸爸的合照，年輕時的楊爸爸同樣帥氣有型，五官撞臉柯叔元。楊勇緯的熱潮也燒進演藝圈，賈永婕母女全被他收服，大女兒安安甚至告訴妹妹「他是姊夫」，讓賈永婕聽了哭笑不得。永瀨正敏同樣注意到這位台灣好手，在臉書先用中文恭喜楊勇緯，才接著寫日文祝賀自家選手奪牌。此外，包括「全明星」的徐展元、夏和熙、蔡昌憲都大表對楊勇緯的欣賞之情，排灣族出身的戴愛玲、阿爆皆與有榮焉。楊勇緯不只成為「台灣之光」，也已經是新一代的「全民男神」。

楊勇緯爸爸被讚神似柯叔元。取材自IG
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