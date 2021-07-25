日本雙金兄妹檔 哥曾是愛哭鬼 妹被果汁騙去練柔道

阿部詩拿下柔道女子52公斤級金牌。(美聯社)

日本 柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲）今天首次出戰奧運，先後拿下東京奧運 柔道金牌，創下奧運同時有兄妹檔奪金紀錄。

當年不愛練習的小妹，被爸爸以「喝果汁」的名義帶去旁觀哥哥練習，結果兄妹在日本武道館雙雙奪金。

位於兵庫縣神戶市的阿部家有三兄妹，分別是大哥阿部勇一朗、以及阿部一二三（Hifumi Abe）與妹妹阿部詩（Uta Abe）。

25歲的阿部勇一朗從小和弟弟一起練習柔道，但他接受「朝日新聞」訪問時說，自己其實不太喜歡柔道服粗糙的觸感，對柔道也沒有興趣，但一二三小時候是個愛哭鬼，只要看到體格大一點的孩子就會哭，他只好陪著一起練柔道。

阿部一二三小時候體格瘦弱，也沒有什麼力氣，起初連女孩子都贏不了，但憑藉出色的運動神經，以及不懈的努力，逐漸取得成果。

阿部詩跟隨哥哥的腳步，在5歲開始學習柔道。但她從小最討厭練習，爸爸阿部浩二每次送一二三去練習時，都要以「喝果汁」的名義才能把阿部詩一同帶去。

相較於「努力派」的阿部一二三，阿部詩卻屬於「天才型」，一教就會。周圍的大人都說，「感覺以後會比哥哥厲害」。

但對於阿部詩而言，哥哥在她的柔道之路上不可或缺。阿部兄妹的柔道技巧相似，阿部詩也坦言就是從哥哥身上偷學的。

她說：「我看著哥哥學柔道，我的柔道技術有70%受到哥哥影響。」

2013年9月8日，日本決定主辦東京奧運的那一天，阿部一家人正在看著電視。當時阿部一二三16歲，阿部詩則是13歲。

父親回憶道，阿部詩當時說：「20歲的時候想要參加東京奧運，獲得優勝。」阿部一二三則說：「想要替自己的國家拿金牌。」這些夢想都在今天達成。

2018年世界柔道錦標賽，21歲的阿部一二三與18歲的阿部詩站上各自級別的世界冠軍頒獎台。當年的阿部一二三是取得二連勝，阿部詩則是首次奪金，卻已讓外界看到，「柔道史即將展開新的篇章」。

阿部兄妹檔今天先後拿下東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級金牌，更是日本首次在女子52公斤級奪金。

不過，阿部一二三在2017、2018年連續奪得世錦賽冠軍，卻錯失了2019年冠軍，僅獲銅牌，一度陷入低潮，直到去年12月的最後關頭，才擊敗宿命敵手丸山城志郎，取得奧運內定資格。

看到哥哥的經歷，也讓阿部詩體會到「勝負的世界是多麼殘酷」。

阿部詩也並非不敗。她在2019年11月在Grand Slam 大阪賽對決法國選手布查（Amandine Buchard）落敗，嘗到苦果，但從中學到的教訓都在今天得到回報。

全日本都在關注阿部兄妹的決賽。阿部詩的決賽今天率先登場，對決的正是布查。

常規4分鐘後邁入延長賽，共鏖戰超過8分鐘，阿部詩得知獲勝後興奮捶地，隨後情感爆發，嚎啕大哭。阿部詩賽後表示，感覺「努力得到了回報」。

而阿部一二三也在隨後的賽事擊敗喬治亞選手馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili）奪金，創下兄妹同日奪金紀錄。

就在阿部一二三賽前32分鐘，傳來妹妹奪金的消息。他在賽後受訪表示：「雖然妹妹先傳來奪金消息，但這反而令我燃起鬥志，決心一定要做到，而不是帶來壓力。」