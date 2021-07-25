先車禍後得新冠 羽球名將桃田賢斗盼在奧運「轉運」

日本羽毛球名將桃田賢斗。(美聯社)

日本 羽毛球名將桃田賢斗25日輕鬆拿下東京奧運 首秀，這位一年多來接連遭遇車禍 、手術並感染新冠的奪冠熱門表示，希望能在奧運「轉運」。

25日，在東京奧運會羽毛球男單小組賽中，頭號種子桃田用時33分鐘以21:12、21:9輕取美國選手林恩偕。

五年前，桃田因為參與非法賭博被禁賽，失去了參加里約奧運會的資格。而在東京奧運會之前，他也是霉運連連：去年年初在馬來西亞大師賽奪冠後遭遇車禍，返回日本後又接受了眼眶手術；他本想在今年年初的泰國賽上復出，怎料出發前新冠檢測呈陽性只得退賽。

當被問到如何看待自己的霉運，桃田說他也不知道為何霉運總是找上門。「不過每次這些事情發生後，大家都在幫助我、支持我，這也是為何我想用更好的表現來回報大家。」

在因賭博被禁賽15個月之後，復出的桃田勢如破竹，連續獲得2018和2019年世錦賽男單冠軍。如今在家門口征戰奧運，他也被寄予厚望。

在25日的首秀之後，桃田被日本媒體「團團圍住」，用時20多分鐘才走完混合採訪區。

他說：「五年之後，我真的非常開心能來到這裡。我準備得非常充分，也很有信心。」

本屆奧運會，桃田與中國選手石宇奇、丹麥的安賽龍、印度尼西亞的喬納坦等名將同在上半區。