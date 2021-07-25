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哭半年熬出來的銅牌 羅嘉翎爸：女兒差點放棄跆拳道

記者張哲郢／新北報導
羅媽媽（左）與羅爸爸（右）沒有在女兒最困難時叫她放棄，才成功熬出奧運銅牌。記者張哲郢／攝影
羅媽媽（左）與羅爸爸（右）沒有在女兒最困難時叫她放棄，才成功熬出奧運銅牌。記者張哲郢／攝影

台灣跆拳道好手羅嘉翎今天在奧運女子57公斤級雖4強賽不敵美國，但銅牌賽順利擊敗尼日對手摘銅，回憶女兒跆拳道之路，羅爸爸透露，其實女兒一度要放棄跆拳道，足足掙扎超過半年，但在教練劉聰達與哥哥羅堉誠幫忙下逐漸走出低潮，他也感謝沒有叫女兒放棄。

羅嘉翎身高出眾，國小就超過160公分，從小在家中就圍繞著跆拳道話題，理所當然踏上跆拳道之路。羅媽媽表示，女兒雖然高，但私底下其實很黏人，同時也擁有比同齡層更成熟的心智年齡。

以往都在舒適圈中練跆拳，羅嘉翎2018年加入國訓中心亞運培訓隊遇到前所未有低潮，比起一般選手循序漸進挑戰不同層級，她才高一就從青少年等級跳到國家隊，羅爸爸透露，剛進國訓女兒幾乎天天哭，至少哭了半年，為父看了也心疼，差點叫女兒放棄回家。

幸好在羅爸爸多年好友兼現今國家隊教練劉聰達加入國訓中，哥哥去年也曾到國訓幫助妹妹，讓她在這1年中成長許多。今天摘下銅牌後，羅嘉翎也在賽後跟父母視訊傳達自己喜悅，羅媽媽開玩笑稱500萬國光獎金可以拿來買房；羅爸爸也期望女兒在未來各項比賽能再更茁壯，下個目標瞄準明年杭州亞運。

羅嘉翎拿到銅牌後，特地打電話跟父母視訊傳達好消息。記者張哲郢／攝影
羅嘉翎拿到銅牌後，特地打電話跟父母視訊傳達好消息。記者張哲郢／攝影

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