我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國男籃首戰76比83敗給法國 夢幻隊褪色變噩夢

日本柔道兄妹檔同日奪雙金 寫下奧運紀錄

質疑中國首金楊倩收藏Nike鞋 北京媒體人遭網友圍剿

記者羅印冲/即時報導
北京媒體人劉昊發微博斥責楊倩收藏Nike。（微博@每日上海）
北京媒體人劉昊發微博斥責楊倩收藏Nike。（微博@每日上海）

中國21歲射擊女將楊倩，在產生今屆奧運首面金牌的女子10公尺氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。北京電視台導演劉昊在楊倩2020年12月發布的一篇展示Nike鞋收藏的微博下方留言，質問為何要收藏Nike，「不是應該要帶頭抵制Nike嗎？」，一席話引發中國網友圍攻。劉昊之後發微博道歉，並刪除留言。

據香港01報導，2021年3月，由於良好棉花發展協會（BCI）聲明拒用新疆棉花，導致參與該協會的多間外國服飾廠商被中國網友抵制，包括Nike、Adidas等著名的運動品牌。

在楊倩摘金後，北京電視台（BTV）新聞中心直播導演劉昊在楊倩2020年12月發布的微博下方，質問「中國運動員，為什麼要收藏Nike的鞋，不是應該帶頭抵制Nike嗎？我們民族品牌鴻星爾克、李寧、安踏不好嗎？」

劉昊的留言遭到大批中國網友圍攻。有網友寫道：「你是不是瞎了，這條微博是去年發的，而抵制NIKE是今年的事情。」網路上更傳出一張疑似是劉昊在微信群組的言論截圖，他罵道：「中國射擊運動員收藏Nike？」、「叛國賊」、「不要點逼臉」、「應該收藏鴻星爾克、李寧、安踏」。

還有網友翻出劉昊此前的微博，證明他亦收藏Nike球鞋。面對網友的斥責，劉昊最終選擇清空微博，並發表公開道歉，稱「不當言語給大家造成困擾」，又指沒有看清楚楊倩微博是於上年發布，更強調「自從新疆棉事件之後我本人也從未穿使用任何Nike產品」。

中國 微博 東京奧運

上一則

東奧／開幕式合照來者不拒 杜蘭特：我人就是這麼好

下一則

日本柔道兄妹檔同日奪雙金 寫下奧運紀錄

延伸閱讀

金融時報：面對美國多邊結盟施壓 中國依舊立場強硬

金融時報：面對美國多邊結盟施壓 中國依舊立場強硬
中國奧運選手不能罵 微博封鎖65個帳號

中國奧運選手不能罵 微博封鎖65個帳號
首金楊倩招誰惹誰 曬耐克鞋被翻出遭網暴

首金楊倩招誰惹誰 曬耐克鞋被翻出遭網暴

全球時尚迷都在買5大熱門名牌 最受歡迎的你一定有

全球時尚迷都在買5大熱門名牌 最受歡迎的你一定有

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三

2021-07-25 03:00
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
18歲的苗族後裔李蘇妮拿到人生首張奧運的門票。(路透)

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

2021-07-21 23:19
東京奧運開幕典禮的將經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台。

東奧開幕最精采表演「超級變變變」回來了

2021-07-23 20:07
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39

超人氣

更多 >
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三
紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰