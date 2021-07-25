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「射擊女神」王璐瑤爆冷出局 賽後拍睡衣自拍照遭網暴

記者賴錦宏／即時報導
中國被稱為射擊女神的王璐瑤賽後，在微博上載一張睡衣自拍照，指「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫(驚懼)了，三年後再見吧。」取材自微博
中國被稱為射擊女神的王璐瑤賽後，在微博上載一張睡衣自拍照，指「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫(驚懼)了，三年後再見吧。」取材自微博

東京奧運開鑼，中國隊憑「清華學霸」楊倩在女子10米氣步槍中，奪得本屆奧運首面金牌。參加同一項目的23歲「射擊女神」王璐瑤則爆冷出局，她賽後在微博上載一張睡衣自拍照，指「三年後再見」，引起中國網友熱烈討論，許多人在網上罵她「輸了還有臉自拍」，其後緊急刪文。

據星島網，首次參加奧運的王璐瑤原被視為奪牌熱門人選，但24日表現失準，打出625.6環的成績，排名第18，無緣決賽。她賽後，在微博上載一張睡衣自拍照，指「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫(驚懼)了，三年後再見吧。」並附上一個難過的表情貼圖。

不少中國網友隨即留言批評，指「發自拍什麼意思？輸了還有臉發自拍」、「能力不足不怪妳，嚴肅總結經驗不應該？曬個傲嬌的自拍是怎麼個意思。」數小時後，王璐瑤刪掉文章，至今未再發文。

但亦有不少中國網友為她抱不平，指「有什麼資格來挖苦別人！國民素質不是已經提高了嗎？看見你們，我覺得還在20年前」、「人家能站上賽場，你呢？你們只會在這跳腳。」

中國黨媒《人民日報》亦在微博發文力撐王璐瑤，指「奧運會女子10米氣步槍，中國選手王璐瑤遺憾止步資格賽。輸贏乃兵家常事，刻苦訓練、熱愛生活，是新時代運動員最好的寫照。相信王璐瑤未來會取得更好的成績」。

不少中國網友都轉發人民日報帖文，留言呼籲不要對失利運動員網暴，「唯金牌論不可取」、「期待三年後能再見到王璐瑤」。

官方《新華社》則發布《站到奧運賽場上同樣是英雄》文章稱，王璐瑤未能晉身決賽，中國跆拳道選手吳靜鈺無緣獎牌，公路單車賽中國選手王瑞東甚至未能完賽。雖然他們未獲得獎牌，但與大多數不能站上領獎台的運動員一樣，能夠站到奧運賽場上就是英雄，同樣應該獲得掌聲。

《環球時報》評論稱，王璐瑤的帖文顯然是舒緩自己心情、調整心態的一種方式，或許希望得到網民的寬慰和鼓勵，即使她不太懂如何在網上說話，民眾也應充分諒解她，對她的失利抱以同情；除非一個人有被批判的重大原因，否則臨時觸發的聚焦不應變成對個人的嚴厲攻擊，更不應變成網絡暴力，希望王璐瑤不要灰心，「這次失利了還有下次，你的事業路和人生路都將繼續延伸」

東京奧運射擊項目女子10米氣步槍資格賽，王璐瑤無緣晉身決賽。取材自微博
東京奧運射擊項目女子10米氣步槍資格賽，王璐瑤無緣晉身決賽。取材自微博

中國 東京奧運 微博

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