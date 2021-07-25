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東奧／中國第四金 施廷懋、王涵跳水雙人三米板金牌

東奧／中華隊楊勇緯「蹭獎牌」原因曝光 網喊可愛

體育新聞組／綜合報導
楊勇緯在日本武道館頒獎台上「蹭獎牌」的可愛舉動，萌翻不少網友。（Getty Image）
楊勇緯在日本武道館頒獎台上「蹭獎牌」的可愛舉動，萌翻不少網友。（Getty Image）

中華隊生涯第一次闖進奧運殿堂的「柔道男神」楊勇緯，在東京奧運開幕式後第一天便為中華代表團拿下第一面銀牌，認真帥氣的外表不僅收服一票日本迷妹的心，在日本武道館頒獎台上「蹭獎牌」的可愛舉動，更讓楊勇緯純真的個性嶄露無疑。楊勇緯公開自己為何下意識「蹭獎牌」，原因曝光後再度萌翻所有網友。

楊勇緯透過官方粉絲專頁解釋，頒獎時之所以有非常可愛的「蹭獎牌」動作 ，是因為站上去的時候「很感動」，有點不敢置信，覺得一切都太神奇，因此「想要好好感受一下什麼是奧運獎牌」。

如此純真的原因曝光後，再次引起8000多位網友暴動，直呼「真的太可愛了啦」、「蹭獎牌真的太可愛了」、「這就是23歲大男孩的純真啊」、「萌萌的更帥，保有赤子之心難能可貴」、「就是這樣可愛，昨天日本楊太太暴增，說是像貓一樣的男子」、「下次2024巴黎奧運蹭金牌」、「恭喜柔道男神」。

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