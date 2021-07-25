我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第四金 施廷懋、王涵跳水雙人三米板金牌

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

中國奧運選手不能罵 微博封鎖65個帳號

中央社／台北25日電
新浪微博25日發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並完整刊出這些帳號的暱稱與粉絲數。（取材自微博）
新浪微博25日發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並完整刊出這些帳號的暱稱與粉絲數。（取材自微博）

東京奧運正在舉行，相關新聞一再登上中國微博熱搜，全民愛國心高漲。新浪微博今天發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並完整刊出這些帳號的暱稱與粉絲數。

新浪微博今天清晨公告表示，「站方發現部分帳號在評論區對我國奧運選手進行惡意詆毀、侮辱攻擊，造成惡劣影響」。依據「微博社區公約」等相關規定，對涉事帳號做出禁言90天至180天的處置，同時清理攻擊評論35條。

公告稱，「每位奧運健兒都是為國出征，代表了中國風格與中國精神」。表示這些選手多年來積極備戰付出了常人難以想象的艱辛，在賽場上揮灑汗水淚水，為國爭光，這都是愛國的最好證明，也是對奧運精神的最佳代言。

公告說，站方還將繼續深入排查相關內容，對詆毀、造謠、侮辱攻擊奧運代表團成員的有害訊息，一經發現將嚴肅處置並公告。

中國奧林匹克委員會也轉發公告表示：「拒絕網絡暴力！弘揚正能量，為中國奧運健兒加油！」這則公告與相關轉貼下面幾乎全是支持留言，許多網友稱罰得太輕，認為應該永久註銷帳號，甚至有人提議將「詆毀侮辱」中國奧運選手的人列入徵信，還有人說應該槍斃。

新浪微博25日發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並...
新浪微博25日發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並完整刊出這些帳號的暱稱與粉絲數。（取材自微博）

東京奧運 中國 微博

上一則

東奧／中國第四金 施廷懋、王涵女子雙人3公尺跳板金牌

下一則

奧運史上首面滑板金牌誕生 堀米雄斗活躍美滑板界

延伸閱讀

首金楊倩招誰惹誰 曬耐克鞋被翻出遭網暴

首金楊倩招誰惹誰 曬耐克鞋被翻出遭網暴

奧運「五朝元老」畫下句點 盧彥勳：為自己驕傲

奧運「五朝元老」畫下句點 盧彥勳：為自己驕傲
東奧／台「鞍馬王子」李智凱 拚中華隊體操首金

東奧／台「鞍馬王子」李智凱 拚中華隊體操首金
楊勇緯奪銀 台灣柔道世家 兄弟對打建功

楊勇緯奪銀 台灣柔道世家 兄弟對打建功

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三

2021-07-25 03:00
18歲的苗族後裔李蘇妮拿到人生首張奧運的門票。(路透)

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

2021-07-21 23:19
東京奧運開幕典禮的將經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台。

東奧開幕最精采表演「超級變變變」回來了

2021-07-23 20:07
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國4金排第一 美國衝上第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰