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東奧恐遇颱風攪局 「尼伯特」不排除直接登陸東京

記者吳姿賢／台北25日電
尼伯特、烟花颱風路徑潛勢預報。（取材自氣象局網站）
尼伯特、烟花颱風路徑潛勢預報。（取材自氣象局網站）

東京奧運恐遇颱風攪局，台灣中央氣象局表示，輕度颱風尼伯特預計會在27、28日之間登陸日本本州北部，甚至不排除有登陸東京的機率，登陸後將逐漸減弱為熱帶氣旋；烟花颱風將在12小時內登陸中國錢塘江口，且滯留打轉、影響時間長，台灣各地也要慎防長浪、強陣風發生。

今年第8號輕度颱風尼伯特，今天上午位於台北的東北東方2900公里海面上，以每小時28公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼伯特颱風對台灣天氣沒有直接影響，將持續往日本本州北部方向移動，預計會在27日、28日之間登陸本州北部，「距離東京也沒有太遠」，預期該地區天氣會受到影響，甚至連東京也可能在颱風登陸範圍以內；尼伯特颱風未來增強空間有限，預計會以輕度颱風等級登陸日本，並於28日減弱為溫帶氣旋。

另外，今年第六號中度颱風烟花，上午位於台北的北北東方500公里海面，以每小時11公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

徐仲毅表示，烟花颱風目前相當接近浙江，預計未來12小時會登陸錢塘江口，進去之後移動速度緩慢，甚至滯留打轉，對於該區域影響時間較長，預計靠近時為中度颱風，登陸後就會減弱。

東京奧運 台灣 風暴

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