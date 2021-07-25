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東奧／遞補進美國男籃 麥基：媽媽總拿金牌壓我

體育新聞組／綜合報導
麥基遞補進入美國隊，將在奧運場上大展身手。（Getty Images）
麥基遞補進入美國隊，將在奧運場上大展身手。（Getty Images）

在比爾（Bradley Beal）和勒夫（Kevin Love）先後退出奧運後，美國隊緊急找了麥基（JaVale McGee）和強森（Keldon Johnson）做為遞補，這也讓33歲的麥基有機會一圓奧運金牌夢。

「如果能在我的籃球經歷中增添一面奧運金牌的話，那種感覺應該很不錯，」麥基表示，「我母親過去獲得奧運金牌，如果我也能拿到，我不想說我會因此超越她，但她之前總是會拿奧運金牌這件事情來壓我。」

麥基的母親帕梅拉（Pamela McGee）是在1984年洛杉磯奧運會上隨著美國女籃贏得金牌。至於麥基在NBA征戰多年，也曾在勇士和湖人陣中獲得三座總冠軍。

「她總是對我說，在我奪冠之前，我是一事無成。當我拿了總冠軍之後，她又說，『好吧，但你沒有金牌。』如今我終於得到一個爭取金牌的機會，這真是太棒了。」

對於麥基能夠遞補進入美國隊，教練團成員之一的柯爾（Steve Kerr）表示：「我們在兩年前的世界杯上就提到過麥基的名字，我們認為他會非常適合我們的陣容。他有一雙大手，可以輕鬆地完成空中接力，他可以利用國際賽的規則成為一個高效率的球員。他能加入球隊，我們感到非常興奮。」

奧運 美國 勇士

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