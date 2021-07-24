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東京奧運開幕式轉播 在美收視率創33年新低

中央社／紐約24日電
圖為23日晚的奧運開幕式，許多東京市民在體育場外觀看煙花。(路透)
圖為23日晚的奧運開幕式，許多東京市民在體育場外觀看煙花。(路透)

美國康卡斯特公司旗下美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）今天公布的初步數據顯示，NBC轉播的東京奧運開幕式創下美國過去33年來電視收視率新低，僅吸引1670萬人收看。

康卡斯特公司（Comcast）今天在電子郵件中表示，包括NBCOlympics.com和NBC Sports應用程式在內的所有平台共1700萬觀眾收看奧運開幕式。

不過，這些平台上收看直播的觀眾比2018年平昌冬奧開幕式和2016年里約奧運開幕式分別成長76%和72%，反映出收視習慣有所改變。

雖然難與以往開幕式觀眾擁有較少串流收看選項的時期相比，昨天的開幕式仍反映出觀眾人數大幅下滑。

東京奧運開幕式的電視觀眾比2016年里約奧運開幕式減少37%，當年有2650萬觀眾收看，也比2012年倫敦奧運開幕式少了59%，當年有4070萬觀眾在電視機前收看。

根據市場民調顧問尼爾森公司（Nielsen）數據，在此之前，過去33年夏季奧運開幕式收視最低紀錄是1992年巴塞隆納奧運，當年有2160萬人收看；1988年漢城（首爾）奧運則吸引2270萬名觀眾收看。

里約、倫敦、巴塞隆納和漢城奧運收視數據呈現的是最終收視率，但目前東京奧運開幕式的最終數據尚未出爐。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，23日的東奧開幕式規模大縮水，在嚴苛的維持社交距離規範下，奧林匹克體育場（Olympic Stadium）現場僅不到1000人參與。

東京奧運在防疫疲勞的日本國內面臨龐大反對聲浪，開幕式缺席名單中最重要的包括當初替東京爭取主辦權的前日本首相安倍晉三，以及主要贊助商。

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