東奧／中華隊楊勇緯奪銀 帥到上推特熱搜 秒變「日本天菜」
台灣柔道型男楊勇緯24日在東京奧運柔道男子60公斤級比賽，金牌戰面對地主名將高藤直壽，最終因為犯規輸屈居銀牌，但由於這場比賽也深受日本民眾注目，在為自己國家選手加油時，也看到楊勇緯帥氣且可愛的臉蛋，居然一時之間，這位台灣選手成為日本推特上的熱搜字眼，讓他秒變「日本天菜」。
為了搜尋楊勇緯，「台湾の選手」成了日本關鍵熱搜字眼。也一直被日本妹說可愛。
このあと男子60kg級決勝の髙藤選手の相手、台湾の楊勇緯選手が中々のさわやかイケメンなので見てください！😆😆😆 pic.twitter.com/ducwIJqqsu— 72 (@72_ak_72) July 24, 2021
台湾初の柔道でメダルが決まった楊 勇緯選手がイケメンすぎるな😳— 😊 (@L_tanapon_7) July 24, 2021
決勝は高藤選手も楊 勇緯選手も頑張れ〜！！ pic.twitter.com/1v6CnuORxB
高藤選手と決勝戦で戦った— 鯉党CARP🎏🎈→他球団M#0元M#1 B#19推し (@CARPOgikiyotai) July 24, 2021
台湾の選手イケメン💕💕💕
背高いし💕💕
銀メダルおめでとうございます🥈 pic.twitter.com/pg6RLiLOS1
トレンドに台湾の選手ってあったから— 🎃kana🎃沼沼沼〰️〰️💕ﾀﾒで話してね (@NxcvMxzcfOcpFxv) July 24, 2021
見てみたら
あら☺️ｲｹﾒﾝさん pic.twitter.com/FhsFS5a5XC
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