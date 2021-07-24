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1張圖／東京奧運獎牌榜 中國2金暫居第一

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧／中華隊楊勇緯奪銀 帥到上推特熱搜 秒變「日本天菜」

體育新聞組／綜合報導
台灣「柔道男神」楊勇緯（左）嘴唇帶血，在東京奧運四強戰浴血熱鬥。（記者余承翰／東京攝影）
台灣「柔道男神」楊勇緯（左）嘴唇帶血，在東京奧運四強戰浴血熱鬥。（記者余承翰／東京攝影）

台灣柔道型男楊勇緯24日在東京奧運柔道男子60公斤級比賽，金牌戰面對地主名將高藤直壽，最終因為犯規輸屈居銀牌，但由於這場比賽也深受日本民眾注目，在為自己國家選手加油時，也看到楊勇緯帥氣且可愛的臉蛋，居然一時之間，這位台灣選手成為日本推特上的熱搜字眼，讓他秒變「日本天菜」。

台灣「排灣族勇士」楊勇緯24日勇奪東京奧運柔道男子60公斤級銀牌，為台灣奧運柔道...
台灣「排灣族勇士」楊勇緯24日勇奪東京奧運柔道男子60公斤級銀牌，為台灣奧運柔道史寫新頁；首度登上奧運殿堂就有好表現，賽後他開心拿著獎牌合影留念。（中央社）

為了搜尋楊勇緯，「台湾の選手」成了日本關鍵熱搜字眼。也一直被日本妹說可愛。

日本 東京奧運 台灣 推特

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東奧／中華隊銀牌到手 柔道楊勇緯寫新紀錄

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