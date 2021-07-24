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東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧／邀請福原愛復出被罵爆 日網痛批電視台認同不倫

記者李姿瑩／綜合報導
福原愛在日本民眾心中形象難以挽回。取材自日本體育
福原愛在日本民眾心中形象難以挽回。取材自日本體育

福原愛24日晚在電視機前緊盯東京奧運開幕，大力為日本中國隊加油。她的新工作終於露出曙光，根據日媒報導，富士電視台邀請她於26日擔任桌球賽事解說員，正式重返螢光幕。

福原愛與江宏傑離婚後，明顯欲將發展重心轉往中國。她在收看東奧開幕式時，特地拍下中國隊進場畫面，打趣在人海中找尋桌球隊找到快變鬥雞眼。在中國網友群起響應下，福原愛衝上微博熱搜，成功為自己創造話題。

影片來源：YouTube

她在日本同樣也是話題人物，先前資深媒體人爆料，已經有電視台邀請福原愛復出。但始終沒有後續消息，導致八卦媒體傳出「女性觀眾根本不想看到她」的說法。現在金主揭曉，就是曾幫福原愛拍攝成長紀錄片的富士電視台，邀請福原愛於26日講解桌球男女單打、桌球混雙決賽的賽況。

不過此舉立刻引發日本民眾一面倒痛罵，網友們普遍質疑富士電視台邀請福原愛是為了衝高收視率，根本模糊賽事焦點。甚至有留言直批富士電視台與福原愛合作代表認同她的不倫行徑，不理解為什麼不找其他更適合的選手。富士電視台自有說詞，稱讚福原愛擁有豐富的國際比賽經驗，相信她能為觀眾帶來深度解說。

福原愛 中國 日本

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