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1張圖／東京奧運獎牌榜 中國2金暫居第一

東奧／加拿大女將激似「黑寡婦」魔鬼身材吸引40萬粉絲

體育新聞組 / 綜合報導
加拿大田徑女將艾倫伍迪（右）外貌激似漫威電影「黑寡婦」女星思嘉莉約翰森（左）。 （取材自Instagram）
加拿大田徑女將艾倫伍迪（右）外貌激似漫威電影「黑寡婦」女星思嘉莉約翰森（左）。 （取材自Instagram）

東京奧運開幕，各國菁英運動員準備大展身手為榮譽而戰，除了比賽過程外，選手也是外界關注的焦點，這次加拿大陣中有一名田徑全能七項的女子好手艾倫伍迪（Georgia Ellenwood），不僅身材姣好，外貌更是激似漫威電影「黑寡婦」女主角思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson），讓她的Instagram粉絲衝破40萬人。

女子田徑全能七項包括100公尺、200公尺、跳高、跳遠、鉛球、標槍、800公尺，比賽分為兩天進行，艾倫伍迪除了曾在2018年加拿大全國比賽中拿下冠軍，她也在之前德國的比賽中，以6314分的成績奪冠。這次艾倫伍迪代表加拿大出征東奧，外界都看好能拿下獎牌。

不過艾倫伍迪受矚目的不僅是她在比賽場上的好成績，其外型也讓人眼睛為之一亮，從她的IG上可看到許多張練習、比賽以及生活上的照片，有著腹肌的精美身材，加上金色長髮和甜美笑容，用天使臉孔、魔鬼身材來形容也不為過。更讓人驚豔的是艾倫伍迪外貌還神似漫威電影「黑寡婦」女主角史嘉蕾喬韓森，更讓她在這次奧運中成為一大亮點。

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