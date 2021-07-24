東奧開幕式「沒戴口罩」國際奧會表態不罰選手

圖為土耳其代表團在奧運開幕式。（美聯社）

東京奧運 在日本 時間23日晚間舉行開幕式，部分國家代表團成員進場時未戴口罩 ，部分國家代表團成員則是進場完坐定後拿下口罩聊天。對於規定要求戴口罩，國際奧會表示將以警告取代處罰。

從轉播畫面可以看到，吉爾吉斯代表團只有一人戴口罩，不久後，塔吉克代表團也沒戴口罩，巴基斯坦則有兩名掌旗官不戴口罩，與其他戴口罩的絕大多數進場代表團迥異，後來也有土耳其代表團沒戴口罩。

日本每日體育報導，東奧暨帕運組織委員會今天跟國際奧林匹克委員會（IOC）共同舉行例行記者會。

對於昨天晚間東奧開幕式上，部分代表團成員未戴口罩彼此聊天，被外界認為已違反本次大會所規定的防疫對策，有記者詢問是否適用某些罰則？

國際奧會執行長杜比（Christophe Dubi）說，看到零星成員沒戴口罩時，都會反覆要求大家戴上，「有些人只是單純忘記戴，雖然我個人已經是不戴口罩就感覺像沒穿衣服，但也是有人沒有每天戴口罩的習慣」。

杜比說，對於難以接受的行為的確適用罰則，但還是希望能透過反覆警告來促使大家戴上口罩，表達不會祭出罰則的看法。

根據日媒拍攝的照片，部分國家代表團選手昨天在東奧開幕式進場時未戴口罩；有些則是進場完坐定後拿下口罩聊天。

東京都疫情嚴峻，組委會所公布的最新版競技手冊規定，選手們除了比賽、練習及受訪時可以拿下口罩，其他時間原則上都被要求戴上口罩。