東奧／大坂直美點聖火 對3個國家有重要意義

23歲的日本籍混血網球大滿貫選手大坂直美，成為東京奧運會開幕式上的主火炬手，親手點亮聖火。(Getty Images)

因疫情嚴延辦一年的東京奧運 ，終於在23日迎來盛大的開幕式。本屆開幕式最大的亮點，是由海地與日本 混血的網球女將大坂直美 (Naomi Osaka)擔任火炬手，點燃富士山造型的聖火台；日本奧委會的此一決定，不只讓大坂直美稱「殊榮」，也獲得國際普遍讚賞。

多元族裔背景 手握4座網球金滿貫

今年的奧運強調「性別平等」、「多樣與和諧」的主題，因此大坂直美出線擔任火炬手再適合不過；母親為日本人、父親是海地人的她，在日本出生、美國長大，但不會說日語；她不只是網壇名將，手握四座網球大滿貫獎盃的她，在體育界的地位無庸置疑；多元的族裔背景及其在球壇的盛名，同時契合了今年奧運的主題及奧運的體育精神，使大坂直美成為火炬手的最佳人選。

23歲的日本籍混血網球大滿貫選手大坂直美，成為東京奧運會開幕式上的主火炬手，親手點亮聖火。(美聯社)

此外，自1936年夏季奧運復辦以來，再加上冬季奧運、青年奧運等特別賽事，都沒有任何網球選手曾擔任最後一名火炬手。在性別平等仍有改善空間，及以棒球為國民運動的日本，女性網球選手能出線，相當難能可貴；大坂直美在Instagram上說道：「點燃奧運聖火無疑是我在運動員生涯中得到的最高成就及殊榮，我不知道用什麼詞表達我內心的心情，我只知道，現在我的內心除了感恩，還是感恩。」

傳遞儀式從日本柔道金牌野村忠宏、角力金牌吉田沙保里手持火炬進場，交給三名棒球傳奇球星王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜，近年疾病纏身的長嶋在松井扶持下完成任務，經過三棒接力，最後交到大坂直美手中；場中央的山型台底座緩緩打開、露出階梯，大坂直美緩步而上，點燃頂端球型聖火台，開幕典禮的煙火也隨之綻放，聖火將燃燒到本屆奧運結束那一刻。

東京奧運開幕式重頭戲點燃聖火壓軸登場，在最後一棒大坂直美登場前，棒球界傳奇人物前美國職棒大聯盟球星松井秀喜（後右）、日職巨人隊終身名譽教練長嶋茂雄（後中）及軟銀球團會長王貞治（左）也現身傳遞聖火。(中央社)

凝聚海地、報答日本、心屬美國

專家分析，大坂直美任火炬手，至少對於三國國家有重要意義；對於日本而言，不只是本屆奧運主辦國，也是大坂直美的「母國」；對於海地而言，作為大坂直美的「父國」，在前總統被刺殺的動盪政局中，有一個凝聚全國心力的力量；另一個，就是大坂直美自三歲開始就生活於斯的美國，一個培育她登峰造極的國家。

東奧去年因疫情延賽，導致與今年許多大型體育賽事撞期，大坂直美原本無法參加今年奧運；不過，大坂直美近期因接受媒體採訪的問題，退出法網及溫布頓兩大賽事，因此日本奧委會才邀請大坂直美返國參加奧運並擔任火炬手。