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情同與共 東奧開場的華麗與哀愁

特派記者蘇志畬、編譯李京倫／綜合報導
開幕亮點 東奧開幕式難忘亮點，1800架無人機拼成地球。圖／取自Tokyo2020推特
開幕亮點 東奧開幕式難忘亮點，1800架無人機拼成地球。圖／取自Tokyo2020推特

現代史上遭遇最多麻煩的東京奧運，因為新冠肺炎疫情延後1年，23日的開幕式在空蕩蕩的觀眾席前和東京第4度緊急宣言下登場。開幕典禮由日本動漫與傳統元素交錯，中華代表團進場時由盧彥勳、郭婞淳共同執起大旗，雖然陣容11人相當迷你，但進場時笑容滿面。

可容納6萬8千人的開幕式會場東京國立競技場內，只有約950名各國政要與東奧暨帕奧組委會等相關人士出席。擔任東奧及帕奧名譽總裁的日皇德仁出席發表開幕宣言。日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子、美國代表團團長、第一夫人吉兒．拜登與2024年巴黎奧運舉辦國法國總統馬克宏都出席。

東奧開幕式主題是「情同與共」，感謝過去1年全球努力抗疫，為未來帶來希望。

開幕式中展現日本建築特色、傳統服飾，各國隊伍進場時則以電玩、動漫音樂為襯，「勇者鬥惡龍」、「太空戰士」音符響起，引起不少共鳴，標示各國國名的牌子更以漫畫框線設計。

不過沒有觀眾在場，開幕盛會應有的歡樂氣氛顯得淡薄，鬧哄哄的人聲被音樂取代，卻還是顯得冷清。

今年東奧共206個國際奧會會員國參賽，進場依照日文50音排序，中華代表團緊接在「大韓民國（南韓）」後進場，為第104順位，後為塔吉克，排在隊伍中段。

為展現性別平等，中華代表團首次出現男、女兩位掌旗官，盧彥勳、郭婞淳一起舉起會旗，游泳女將黃渼茜、體操選手丁華恬用笑容跟鏡頭打招呼，輕艇好手張筑涵則不忘拿著手機拍照留念。

中華代表團共有68人參加本屆奧運的18個競賽種類，是近年最多，不過只有5名運動員參與開幕式，加上總領隊蔡辰威等6名隊職員，總計11人的陣容十分迷你。

除隔天賽程因素外，教練、選手間也有著健康擔憂，聚集不同國家人員的場合，萬一染疫必須停賽，對投入不少心力備戰的選手來說，是難以承受的風險。

雖然是奧運首度無觀眾的開幕典禮，場外卻聚集著超過2千名日本民眾，多為「朝聖」而來，即使無法進場，有攜家帶眷、席地而坐體驗氣氛、拍照留念者，也有抗議聲，與場內空蕩蕩的觀眾席形成強烈對比。

BBC報導，當開幕式聲音比較小時，場內就能聽見場外的抗議聲，數百人聚在國立競技場外高喊「停辦奧運」等口號。

東京都知事小池百合子在都政府迎接奧運聖火。小池說：「就算疫情持續，我們仍會舉辦安全安心的奧運。我們堅持把奧運辦完，今天就是第一步。」

煙火燦爛 因疫情延後一年的東京奧運23日晚開幕，炫亮的煙火照亮天空。（路透）
煙火燦爛 因疫情延後一年的東京奧運23日晚開幕，炫亮的煙火照亮天空。（路透）
觀眾席空蕩蕩 受新冠肺炎疫情影響延長一年的東京奧運在新國立競技場舉辦開幕式，但日...
觀眾席空蕩蕩 受新冠肺炎疫情影響延長一年的東京奧運在新國立競技場舉辦開幕式，但日本疫情仍然嚴重，不開放觀眾進場，場內僅有來自各國的媒體及工作人員。特派記者余承翰／東京攝影

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