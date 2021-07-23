情同與共 東奧開場的華麗與哀愁

開幕亮點 東奧開幕式難忘亮點，1800架無人機拼成地球。圖／取自Tokyo2020推特

現代史上遭遇最多麻煩的東京奧運 ，因為新冠肺炎疫情 延後1年，23日的開幕式在空蕩蕩的觀眾席前和東京第4度緊急宣言下登場。開幕典禮由日本 動漫與傳統元素交錯，中華代表團進場時由盧彥勳、郭婞淳共同執起大旗，雖然陣容11人相當迷你，但進場時笑容滿面。

可容納6萬8千人的開幕式會場東京國立競技場內，只有約950名各國政要與東奧暨帕奧組委會等相關人士出席。擔任東奧及帕奧名譽總裁的日皇德仁出席發表開幕宣言。日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子、美國代表團團長、第一夫人吉兒．拜登與2024年巴黎奧運舉辦國法國總統馬克宏都出席。

東奧開幕式主題是「情同與共」，感謝過去1年全球努力抗疫，為未來帶來希望。

開幕式中展現日本建築特色、傳統服飾，各國隊伍進場時則以電玩、動漫音樂為襯，「勇者鬥惡龍」、「太空戰士」音符響起，引起不少共鳴，標示各國國名的牌子更以漫畫框線設計。

不過沒有觀眾在場，開幕盛會應有的歡樂氣氛顯得淡薄，鬧哄哄的人聲被音樂取代，卻還是顯得冷清。

今年東奧共206個國際奧會會員國參賽，進場依照日文50音排序，中華代表團緊接在「大韓民國（南韓）」後進場，為第104順位，後為塔吉克，排在隊伍中段。

為展現性別平等，中華代表團首次出現男、女兩位掌旗官，盧彥勳、郭婞淳一起舉起會旗，游泳女將黃渼茜、體操選手丁華恬用笑容跟鏡頭打招呼，輕艇好手張筑涵則不忘拿著手機拍照留念。

中華代表團共有68人參加本屆奧運的18個競賽種類，是近年最多，不過只有5名運動員參與開幕式，加上總領隊蔡辰威等6名隊職員，總計11人的陣容十分迷你。

除隔天賽程因素外，教練、選手間也有著健康擔憂，聚集不同國家人員的場合，萬一染疫必須停賽，對投入不少心力備戰的選手來說，是難以承受的風險。

雖然是奧運首度無觀眾的開幕典禮，場外卻聚集著超過2千名日本民眾，多為「朝聖」而來，即使無法進場，有攜家帶眷、席地而坐體驗氣氛、拍照留念者，也有抗議聲，與場內空蕩蕩的觀眾席形成強烈對比。

BBC報導，當開幕式聲音比較小時，場內就能聽見場外的抗議聲，數百人聚在國立競技場外高喊「停辦奧運」等口號。

東京都知事小池百合子在都政府迎接奧運聖火。小池說：「就算疫情持續，我們仍會舉辦安全安心的奧運。我們堅持把奧運辦完，今天就是第一步。」