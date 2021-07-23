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奧運開幕飄政治味 美媒轉播細數中國人權問題

中央社華盛頓23日專電
2020東京奧運今天開幕，各國觀眾透過電視轉播參與。美聯社
2020東京奧運今天開幕，各國觀眾透過電視轉播參與。美聯社

2020東京奧運今天開幕，各國觀眾透過電視轉播參與，卻嗅到不少政治味。美國國家廣播公司（NBC）在轉播中國隊進場時，細數中國在香港、新疆人權侵犯作為，強調中國是美國最大競爭對手。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響延後一年後，東京奧運於日本時間今晚8時在國立競技場舉行開幕式。美國第一夫人吉兒（Jill Biden）率團出席開幕式，為美國隊多達600多位選手加油打氣。

考量疫情仍在多國肆虐，今年奧運不開放觀眾進場，各國民眾只能透過電視轉播共襄盛舉，也意外讓東奧開幕式飄出政治味。

取得奧運轉播權的NBC在中國隊進場時，談到北京將在2022年舉辦冬季奧運，但隨著中國準備迎接國際體育人士到來的同時，也不乏地緣政治議題的出現。

NBC主播表示，中國受到國際監督審查，以西方為主的部分國家關注北京對待香港、新疆維吾爾族人的方式。她說：「美中關係也相當緊張，（美國）總統稱中國是我們最大競爭對手。」

中華隊進場時，NBC主播也不忘強調，「中華台北」是「台灣」在奧運使用的名稱，是40年前國際奧林匹克委員會（IOC）與中國協議安排下的妥協產物，讓台灣得以保有自己奧林匹克委員會並參加奧運，但無法揮舞自己國旗。

東京奧運 中國 美國

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