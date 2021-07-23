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東京奧運開幕式 5大亮點值得期待

體育新聞組／綜合報導
北京奧運李寧上演「空中飛人」點燃聖火。
北京奧運李寧上演「空中飛人」點燃聖火。

東京奧運將在美東時間23日早上7時揭幕，預計全球將有數十億人收看轉播，但對於開幕式，你了解多少?一起提前劃重點預習吧。

沒有觀眾 熱鬧依舊

上萬個空座位前展開的儀式會是奧運史上最奇怪的開幕式。目前開幕表演內容保密到家，根據東京居民目睹到的一些片段，只知道會是一場高科技秀，包含無人機演出。東京奧組委透露，雖然屆時沒有觀眾，但仍然可以看到煙火秀、運動員入場，也可以聽到他們的歡呼聲。

史無前例 兩名旗手

今年東京奧運上，每個代表團都將允許兩名（一男一女）運動員共同擔任旗手，這是為了推進國際奧委會倡導的「性別平等」原則。

東京奧運將在美東時間23日早上7時揭幕。（美聯社）
東京奧運將在美東時間23日早上7時揭幕。（美聯社）

宣誓環節 大有不同

與往屆奧運相比，今年開幕式上最具象徵意義和最重要的宣誓環節也有很大改變。本屆東京奧運上，為了強調團結、包容、非歧視和平等的重要性，奧運誓言進行大幅修改。另外，宣誓人數也從3人增加到6人，包括2名運動員、2名教練員和2名裁判員。

火炬點燃 最受矚目

在歷屆奧運開幕式上，主火炬的點燃總是最令人期待的時刻，也總是被保密到最後一刻才會揭曉。據《日刊體育》，23歲的網球選手大坂直美有可能成為最後的點火者。

2000年雪梨奧運，女子短跑運動員在水中點燃主火炬，隨後主火炬塔從水中升起，好像海上升起一輪太陽；2008年北京奧運，中國體操運動員李寧手持火炬，如空中飛人般，踏過在體育場上方徐徐展開的一幅長卷，最終點燃了鳥巢體育館的主火炬。

日本歌姬米希亞。（本報資料照片）
日本歌姬米希亞。（本報資料照片）

靈魂歌姬 米希亞領唱

當聖火來到奧林匹克體育場、奧運主火炬塔被點燃之後，便是開幕式的精采表演時間了。有傳出「靈魂歌姬」米希亞(MISIA)將領唱日本國歌（君之代）。

東京奧運 北京 大坂直美

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