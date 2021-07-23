東奧沒觀眾 盧彥勳：像「吃拉麵沒叉燒」

各場館加強防疫措施，用餐區都以透明隔板確保用餐者安全。（記者余承翰／東京攝影）

疫情 下的東京奧運 23日舉行開幕式，但絕大多數比賽場館不開放觀眾進場，運動員對奧運充滿期待，但面對閉門賽事，多少有些失落。將擔任中華代表團掌旗官之一的網球好手盧彥勳形容，觀眾是奧運的精髓，沒有觀眾的東奧就像「吃拉麵沒叉燒」，少了一味。

生涯第五度的奧運旅程因新冠肺炎疫情影響，第一次沒有觀眾與會，盧彥勳除感到可惜，也為許多台灣同胞無法一起參與盛會遺憾，「很獨特的一次奧運，希望是第一次，也是最後一次。」

首次參加奧運的「台灣蝶王」王冠閎，除感受與世界級選手競賽的氣氛，只能靠想像，「如果觀眾坐滿」是什麼感覺。游泳賽以往是奧運最熱門競賽之一，每次決賽總是一票難求，如今選手卻只能在空蕩蕩場館競技。

奧運開幕式通常規模盛大，也是主辦國家歡慶的時刻，但東奧考量疫情不開放海外遊客，連東京地區及周邊埼玉、神奈川和千葉三縣的所有場館都不允許觀眾入場，開幕典禮也不開放一般觀眾觀禮，原本可容納6萬8000人的觀眾席，將顯得空蕩蕩。

為避免湧入的各國媒體造成疫情擴散，日本在機場設立七道檢測關卡，但入境後的管制難以落實，此款模式恐是一戳就破的「泡泡」。

採訪奧運是體育記者的榮譽，這次從飛機在羽田機場落地開始就心情忐忑，拿著厚厚一疊備審資料連闖七關，第一道是檢查事先下載的防疫手機軟體「OCHA」，接下來確認PCR篩檢 結果、確認身分、檢核資料、發放唾液篩檢瓶、唾液篩檢、確認結果，通關時間2小時30分算快，各家媒體通關時間三到五小時都有。

東奧對於入境採訪的國外媒體，限制前14天無法自由行動，只能在場館、飯店活動，外出限制15分鐘，且只能去指定便利商店，交通僅能搭乘指定巴士或計程車，看似縝密的計畫，卻藏著不少破口。

媒體若出外工作，走出旅館大門就不受時間限制，進入人群也無法管制，陸續傳出媒體前往景點消息。

東京奧運不開放觀眾進場觀賽，讓奧運原有的歡樂氣氛，與當地民眾生活被「隔離」開。