東奧最老選手66歲 最年輕12歲

馬術選手向來是奧運的長青樹，今年也不例外，澳洲 高齡66歲「祖母級」老將漢娜，已是第六次參賽，成為東京奧運 年紀最大的選手，比起大會最年輕的敘利亞桌球女將莎莎，足足大了54歲。

人類挑戰奧運的年齡極限，也是觀眾感興趣的話題，東奧年紀最大的前十名運動員，年紀都在57歲以上，光是馬術選手就占一半，而且是前三老，射擊、帆船各有兩人，還有一名桌球選手。

本屆賽事最年長男、女選手都被澳洲包辦，62歲的霍伊僅次於漢娜，也是東奧年紀最大的男選手，從1984年洛杉磯奧運就起步，東奧已是第八次參賽，寫下澳洲運動員參賽次數新高；他在過去奧運奪下三金一銀，若非缺席2008年北京奧運、2016年里約奧運，參加十次奧運將追平世界紀錄。

日本 馬術選手法華津寬，曾在2012年倫敦奧運以71歲高齡參賽，寫下日本選手最高齡紀錄。

莎莎來自動盪不安的國家，今年元旦剛滿12歲，成為該國有史以來首位奧運桌球選手，她在去年奧運資格賽獲得東奧門票，成為史上第五年輕的選手，將在女單賽事亮相。

另外，烏茲別克46歲體操女王丘索維提娜，連續參加八屆奧運，將是東奧最年長的女子體操選手，她首次參加1992年巴塞隆納奧運時，美國「黑珍珠」拜爾斯還未出生，兩位名將今年將同場競技。