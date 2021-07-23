東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東京奧運 將在美東時間23日早上7時揭幕，依據慣例，除首屆奧運主辦國希臘和該屆主辦國外，開幕禮各參賽代表團的出場次序將按照主辦國的官方語言順序排列，這屆東奧按日文名字排序。

此外，為了防疫，東京奧運開幕式將較原先預定的時間延長30分鐘，總時間長度為3個半小時。各國代表團入場時，選手之間的距離必須保持2米距離。

綜合媒體報導，東京奧運開幕式由希臘代表團率先進場，難民代表團第二，地主日本隊壓軸。此外，未來兩屆的主辦國法國和美國 ，分別排在倒數第二與第三亮相，藉此宣傳2024年巴黎奧運和2028年洛杉磯奧運。

東奧其餘進場次序將按日文「五十音」順序排列，第三個亮相的是冰島代表團（片假名：アイスランド、羅馬拼音：Aisurando）；第四是愛爾蘭代表團（片假名：アイルランド、羅馬拼音：Airurando）。日文排序中最後的是以「ROC」（Russian Olympic Committee）名義參賽的俄羅斯奧委會代表（Russia的片假名：ロシア、羅馬拼音：Roshia），中國 代表團今年第111個出場。

2008年北京奧運，大會以簡體中文筆劃順序排列，當時排希臘之後、第二支登場的是幾內亞（幾的簡體字「几」，兩劃）；最多筆劃的參賽國家則是贊比亞（贊的簡體字「赞」，16劃），排第203隊，僅先於主辦國中國隊出場。

2016年里約奧運和2012年倫敦奧運分別以葡萄牙文及英文排序，當時阿富汗（葡萄牙文：Afeganistão、英文：Afghanistan）均是順序中首位，成為排在希臘之後、第二支出場。