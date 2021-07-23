東奧／美國體操隊服好閃 黑色緊身衣鑲3500顆水晶

美國奧運體操代表隊的選手，身穿一套黑色緊身衣，搭配玫瑰金色的俐落線條，鑲上超過3515顆施華洛世奇水晶，成為整個體操場上的焦點。(美聯社)

美國奧運 體操代表隊的選手的服裝一向都是由體育服飾品牌GK Elite設計，今年同樣也由該品牌為選手們量身打造比賽服裝，而這次更破天荒使用超過3500顆水晶手工裝飾。

當奧運金牌選手西蒙·拜爾斯(Simone Biles)及苗族後裔李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)與其他體操選手們22日現身「有明體操競技場」(Ariake Gymnastics Centre)進行訓練時，她們身穿一套黑色緊身衣、搭配玫瑰金色的俐落線條，鑲上超過3515顆施華洛世奇水晶。

美國奧運體操代表隊的金牌選手西蒙·拜爾斯，身穿一套黑色緊身衣，搭配玫瑰金色的俐落線條，鑲上超過3515顆施華洛世奇水晶，成為整個體操場上的焦點。(Getty Images)

靈感來自奧運火炬

若仔細一瞧，選手們腰際右側的USA字樣，也同樣是水晶鑲成的；而這套服裝也讓美國代表隊成為整個體操場上的焦點，據GK Elite表示，設計的靈感全是受到奧運火炬的啟發。

另外，麥凱拉·斯金內爾(MyKayla Skinner)和傑德·嘉莉(Jade Carey)兩位選手則是穿著閃亮的薰衣草色比賽服，同樣也是手工鑲上3468顆施華洛世奇水晶；GK Elite稱這項套服裝設計以「無所畏懼」作為主題，象徵選手們勤奮、努力不懈和場上無所畏懼的演出。

同款89.99元網路買

美國隊薰衣草色比賽服（左），同樣也是手工鑲上3468顆施華洛世奇水晶。(路透)

事實上，GK Elite自2000年就開始為美國奧運體操代表隊設計服裝，這次更特別為選手們獨家設計；每一件都是為選手們量身定制的，一件服裝就有75人參與縫製。

然而，今年不只奧運選手們可以在場上穿著這些服裝亮麗出賽，GK Elite也即將進行量產，並以89.99元在網路上販售。

GK Elite的總裁錢德拉吉(Girisha Chandraraj)在記者會上表示：「作為競技體操運動服裝設計的領導品牌，我們很驕傲能夠讓美國隊代表在最偉大的運動比賽上展現我們的服裝；我們很興奮能持續與美國代表隊合作，激發、鼓勵這些全球天賦異稟的體操選手們盡情表現，也期待能為他們奪下金牌歡呼。」