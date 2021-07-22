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東奧／嚥不下京奧爆冷輸日 38歲美壘女將復出拚金

記者顏伶如／綜合報導
美國壘球界傳奇人物凱特‧奧斯特曼，對於今年能再次參加奧運比賽說：「我不能說這是夢想成真，因為我連作夢都不曾想到這樣。」(路透)
美國壘球界傳奇人物凱特‧奧斯特曼，對於今年能再次參加奧運比賽說：「我不能說這是夢想成真，因為我連作夢都不曾想到這樣。」(路透)

2012年倫敦奧運期間，壘球界傳奇人物凱特‧奧斯特曼(Cat Osterman)幾乎不敢看電視轉播；就在其他頂尖運動員參加比賽的同時，她因為受傷而在家休養，內心五味雜陳。

2008年北京奧運時，奧斯特曼是美國女壘隊成員，在冠軍爭奪賽擔任投手，最後卻大爆冷門敗給日本隊，只拿到銀牌。

自從1996年奧運增設壘球比賽以來，美國隊始終是金牌常勝軍。輸球之後，奧斯特曼想要雪恥卻苦無機會，因為奧運取消了壘球項目。

「2008年就是最後定局，這口氣很難咽下。」奧斯特曼受訪說，感覺就像自己的事業是在糟糕的結局落幕。

重出江湖 想重寫故事結局

如今，奧斯特曼意料之外的轉變出現了，讓她有機會為自己重寫故事的結局，並且創造歷史；東京奧運恢復了壘球項目，38歲的奧斯特曼原本已從體壇退休，但決定重出江湖，協助美國為十多年前痛失金牌報仇。

對於能夠再次參加奧運比賽，她說：「我不能說這是夢想成真，因為我連作夢都不曾想到這樣。」

今年美國女壘代表隊成員中，只有奧斯特曼與另一名現年35歲的投手莫妮卡‧艾波特(Monica Abbott)是2008年代表隊的「老鳥」；美國女壘隊在2004年雅典奧運奪金，代表隊成員如今僅剩奧斯特曼繼續參加東京奧運。

奧斯特曼在選手村的室友、23歲女壘選手寶芭‧尼克列斯(Bubba Nickles)說，童年時期房間裡就有奧斯特曼的海報。

若奪金 創女子金牌相隔最長紀錄

美國女壘隊目前已在東京奧運比賽中連兩勝，若最終奪金，將是奧斯特曼相隔17年後再拿金牌；奧運歷史學者馬龍(Bill Mallon)說，屆時將創下奧運史上女子選手獲得金牌相隔時間最長的紀錄。

目前紀錄為相隔12年，共有五名女選手寫下紀錄，最近的實例為羅馬尼亞槳手瑪瑞歐拉‧波皮斯庫-西巴努(Marioara Popescu-Ciobanu)，以及瑞典獨木舟選手安格妮塔‧安德森(Agneta Andersson)，兩人都是在1984年及1996年得到金牌。

男子運動員方面，奧運史上共有三名選手相隔20年得到金牌：比利時射箭運動員范英尼斯(Hubert van Innis)在1900年及1920年奪金，丹麥射擊手麥德森(Lars Jørgen Madsen)在1900年及1920年奪金，義大利擊劍運動員狄羅薩(Manlio Di Rosa)在1936年及1956年奪金。

美國壘球界傳奇人物凱特‧奧斯特曼對於今年能再次參加奧運比賽說：「我不能說這是夢想...
美國壘球界傳奇人物凱特‧奧斯特曼對於今年能再次參加奧運比賽說：「我不能說這是夢想成真，因為我連作夢都不曾想到這樣。」(路透)

東京奧運 美國 義大利

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