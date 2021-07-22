東奧／防疫太嚴格 水上芭蕾辣媽想「親餵母乳」遭打槍

卡本奈爾想帶兒子去日本東京比賽，卻不能如願。(取材自Instagram)

去年當媽的水上芭蕾選手卡本奈爾（Ona Carbonell）日前批評東京奧運 的規定，指控不讓她帶著正值哺育母乳期間的一歲兒子Kai前往日本 ，「在餵母乳、家庭和奧運之間做出選擇是很困難的。」他說。

31歲的卡本奈爾是西班牙水上芭蕾隊的隊長，也是2012年倫敦奧運銀牌得主。一年前，她生下了兒子Kai，卡本奈爾希望能以母乳的方式哺育這個孩子，因此提出帶著兒子一同前往日本的要求，不過在嚴謹的防疫 規定下被打了回票，她在社群媒體發布影片抱怨，並抨擊這等於是逼她在家庭和畢生的奧運夢想間「做出選擇」。

經溝通後，卡本奈爾若要帶兒子去日本，條件是老公與孩子必須待在飯店內足不出戶，自己則必須脫離選手的防疫泡泡前往飯店，對此卡本奈爾坦言：「這會讓我的團隊暴露於危險之中，而奧運正是我們長期以來一直奮鬥的目標。」

卡本奈爾最終決定將兒子留在西班牙，自己前往東京參賽。他對自己無法持續餵母乳感到很失望，「這對我來說很重要。」不過，卡本奈爾也希望他這次主動爭取權利的舉動能替未來、下一屆奧運或其他即將舉行的比賽發揮一點點作用。