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東奧開幕式製作人曾諷猶太人 官方火速開除

聯合新聞網 / 綜合報導
東奧開幕演出製作人之一的小林賢太郎，因被起底過去曾開猶太人大屠殺的玩笑，遭到東京奧會開除。(圖擷取自twitter)
東奧開幕演出製作人之一的小林賢太郎，因被起底過去曾開猶太人大屠殺的玩笑，遭到東京奧會開除。(圖擷取自twitter)

日本東京奧運明天開幕，然而近日卻爆出，開幕式演出製作人之一的藝人小林賢太郎，曾經在過去的演出中開「猶太人大屠殺」事件玩笑，因此被相關團體抗議，遭到日本奧運官方火速開除。

根據日本媒體「東京新聞」報導，小林賢太郎曾在1998年的NHK節目「できるかな」與搭檔演出。當時演出的故事背景設定，是小林與搭檔討論節目內容。小林提議可以選用棒球題材，並以紙片上寫著「球棒」、「球」，觀眾則是剪成人形的紙片寫著「人」，簡單模擬出棒球場的環境。

此時，他的搭檔突然想起來「有很多這樣的人形紙片喔」，小林便猜到是「啊，是講上次說要做『猶太人大屠殺』那時留下來的吧」，搭檔一邊拿來東西，一邊連聲回應「沒錯沒錯」，背景也不時傳來笑聲。兩人還繼續一搭一唱說著「導演會生氣吧」、「這不曉得能播出嗎」，對這起歷史慘劇的態度相當輕浮。

此段影片被挖出來後，迅速在社群網站上散布。猶太人權團體「西蒙維森塔爾中心（Simon Wiesenthal Center）」因此對東奧官方表達強烈抗議，於是在22日上午，東奧主席橋本聖子火速召開記者會，宣布解任小林賢太郎。並為了此事，向關係人士與民眾表達歉意。

被解任之後，小林隨後也發表聲明，表示他當時只是想逗笑觀眾，但事後自己也察覺到這樣的內容不妥，因此後來便努力去想出不會傷到他人的笑點。如今他已經收到了官方的解任通知，並表示會好好反省。

東京奧運 猶太 日本

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