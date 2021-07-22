東奧／最老選手祖母級66歲 最年輕只有小學6年級

敘利亞桌球女將莎莎今年元旦剛滿12歲。(Getty Images)

東京奧運 開幕典禮明天登場，來自全球超過1萬名運動員中，年紀最大是澳洲 馬術選手漢娜（Mary Hanna），已是高齡66歲的「祖母級」老將，最年輕則是敘利亞桌球女將莎莎（Hend Zaza），今年元旦才剛滿12歲，兩人足足差了54歲之多。

東奧年紀最大的前十人，年紀都在57歲以上，馬術選手占了五人，射擊、帆船各兩人，還有一名桌球選手。

本屆賽事最年長男、女選手都被澳洲包辦，漢娜從1996年亞特蘭大奧運開始，除了缺席2008年北京 奧運，今年將是第六次參賽。

澳洲62歲馬術選手霍伊（Andrew Hoy）在東奧排名第二老，也是年紀最大的男選手，他更從1984年洛杉磯奧運就開始參賽，東奧已是個人第八次（北京奧運、2016年里約奧運缺席），歷屆奧運奪下3金1銀，也保有澳洲運動員參加奧運次數紀錄。

挪威馬術選手古利克森（Geir Gulliksen）以61歲名列東奧第3老。

和這些祖父、祖母級的老選手相較，來自敘利亞的莎莎是首次參加奧運，也是該國有史以來首位奧運桌球選手，25日就要在單打賽事亮相。