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東奧御台場游泳賽場傳惡臭 被稱聞起來像廁所

中央社東京22日綜合外電報導
東京奧運的戶外長泳比賽場地傳出惡臭，引發安全疑慮。(美聯社)
東京奧運的戶外長泳比賽場地傳出惡臭，引發安全疑慮。(美聯社)

東京奧運的戶外長泳比賽場地傳出惡臭，引發安全疑慮，但東奧組織方表示，已經裝設特別過濾裝置，不會讓選手受汙水影響。

位於東京灣的御台場海濱公園（Odaiba Marine Park）在2019年曾經因為大腸桿菌超標，而取消鐵人三項中的游泳賽事。水質自此之後一直引發關切。

日本與國際媒體這周報導，稱這個馬拉松與鐵人三項游泳賽場「聞起來像廁所」，但遭地方議員駁斥。

港區議員榎本茂告訴法新社，他到過現場檢查：「聞起來不臭。」

就住在海濱公園附近的榎本茂持續關注水質議題。他表示：「下雨後汙水灌入，水質的確不好。」

法新社記者數次走訪現場，沒有聞到特定臭味，但行人都被圍欄與巡邏警，隔離在距離賽場很遠的地方。

東奧組委會表示，已經安裝三層過濾裝置，避免「下雨後，大腸桿菌倒灌」，也有助穩定水溫。

根據天氣預報，鐵人三項下週舉行決賽時，現場將會下雨。

不過，澳洲的鐵人三項隊伍表示，水質每天會檢測2次，他們不感到擔心。

隊長德魯（Justin Drew）表示：「我們對組委會的措施很有信心。去年暖身賽時只裝了一層過濾裝置，被抗議之後，今年就裝設了三層過濾裝置，」

當地居民否認有惡臭，但表示確實擔心水質。

35歲居民木下綾子說：「因為奧運豎起了圍籬，我已經很久沒看到東京灣，但以前的水確實不怎麼清澈。」

另一名拒絕透露姓名的40多歲女性說，如果下雨加上酷熱，確實會變得非常難聞。她說：「我有2個小孩，我不讓他們在這裡玩水。」

東京奧運 游泳 檢測

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