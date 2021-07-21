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史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

編譯林梅婕／綜合21日電
18歲的苗族後裔李蘇妮拿到人生首張奧運的門票。(路透)
18歲的苗族後裔李蘇妮拿到人生首張奧運的門票。(路透)

今年18歲的苗族後裔李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)兩周前參加美國奧運體操代表隊遴選，在最後一回合的平衡木和高低槓項目中，她成功以最高分的成績拿下人生首張奧運的門票；如今在明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)的苗族裔社區，所有李蘇妮的親朋好友全都齊聚一堂，緊盯美國奧運史上第一位苗族亞裔選手的表現。

對一個才剛成年的少女來說，李蘇妮面臨的壓力非一般人能想像；最近她的父親在意外中半身癱瘓後，李蘇妮擔起照顧的責任，而先前她的阿姨和叔叔更不幸染上新冠肺炎相繼過世，加上她的腳踝又在訓練中受傷、威脅到她的運動生涯。

然而，李蘇妮堅強地挺了過來，腳傷也痊癒了，只是一切的挫折都讓她的奧運之路更加艱辛。

來源：Triple Full

疫情爆發後全國充斥對亞裔的種族歧視、反亞裔攻擊事件更是層出不窮，讓父母來自寮國的李蘇妮更下定決心要為自己的族裔奮力一搏；她在接受流行雜誌「Elle」的訪問時表示：「人們毫無理由地仇視我們，如果能證明我們比他們想像地還要厲害，這會是一件很酷的事。」

李蘇妮的父母都是苗族人，越戰過後許多苗族人失去家園成了難民，直到70至80年代，多達九成的苗族難民在美國各地落腳，其中最大的氏族從此定居在明尼蘇達州的聖保羅。

去年在李蘇妮還未進入奧運代表隊前，她的雙親已經先買了到東京的機票，計畫著女兒比賽結束後到寮國一趟，向孩子們介紹自己的家鄉；李蘇妮的父親更是為女兒感到驕傲：「對任何美國的苗族人來說，這都會是無上的光榮，而且絕對會寫下歷史。」

去年李蘇妮接受地方媒體KARE 11訪問時曾說：「奧運是我這十年來的夢想，它就快實現了」；而今年她終於和四屆奧運金牌選手西蒙拜爾斯(Simone Biles)同步在徵選中以最高分入選代表隊，這次她不僅將為美國、也為苗族人爭光。

奧運 美國 亞裔

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