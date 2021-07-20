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東奧防疫措施 頒獎採自助式 戴口罩不合影

中央社東京20日綜合外電報導
東奧即將開幕，國際奧會公布相關防疫措施，包括奪牌者將採自助領取獎牌方式、須戴口罩且不合影等。(美聯社)
東奧即將開幕，國際奧會公布相關防疫措施，包括奪牌者將採自助領取獎牌方式、須戴口罩且不合影等。(美聯社)

日本東京奧運開幕進入倒數階段，由於主辦城市在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩下，國際奧會公布相關防疫措施，包括奪牌者將採自助領取獎牌方式、須戴口罩且不合影等。

日本共同社中文網報導，將於7月23日開幕的東奧經過現代奧運歷史上首次延期一年，但疫情依舊肆虐、主辦城市東京都甚至更為嚴峻，讓這次的東奧將成為一屆完全不同以往的罕見盛典。

面對來自海外各國的東奧代表團，主辦單位除了採取每天進行唾液檢測和嚴格行動限制措施外，運動員在頒獎儀式方面也因為防疫而採取「自助式」。

國際奧林匹克委員會（IOC）公布頒獎儀式上所採取的防疫措施，包括運動員將自行拿取放在托盤上的獎牌、花束和奧運會吉祥物。

由於要求所有出席者必須戴口罩，觀眾無法看到運動員臉上喜悅等表情，可能也很難見到運動員在頒獎台上咬獎牌的場景。獲獎者也不會在頒獎台正中央合影留念。

為避免人與人接觸，選手間被禁止在賽前賽後握手和擁抱；教練也被要求避免不斷呼叫姓名等，及建議鼓掌加油。

比賽場館將頻繁實施消毒。為避免共用器械，運動攀岩中比拚抵達高度的難度攀岩，將為每位運動員準備一根安全繩；在網球賽事部分，原本由給運動員遞球的球童遞毛巾，現在需要運動員自取。

賽後混合採訪區內，若能在確保2公尺以上距離的情況下，運動員可拿下口罩。電視台採訪將使用長桿麥克風，時間也被限制在「90秒以內」，記者採訪能力同受考驗。

東京奧運 口罩 防疫

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