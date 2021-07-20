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東京奧運最後一刻喊停？ 日方不排除

日皇德仁確定發表東奧開幕宣言 雅子不同行

中央社東京20日綜合外電報導
日皇德仁7月23日將前往東奧主場館國立競技場出席東奧開幕式，並發表開幕宣言；皇后雅子將不會同行。(美聯社)
日皇德仁7月23日將前往東奧主場館國立競技場出席東奧開幕式，並發表開幕宣言；皇后雅子將不會同行。(美聯社)

掌管日本皇室等事務的宮內廳今天表示，日皇德仁7月23日將前往東奧主場館國立競技場出席東奧開幕式，並發表開幕宣言；皇后雅子將不會同行。

日本朝日新聞報導，奧林匹克憲章規定，主辦國的國家元首將發表開幕宣言。日本過去主辦1964年東奧、1972年札幌冬奧、1998年長野冬奧時，當時的昭和天皇及現在的上皇明仁分別都曾發表開幕宣言。

相關人士說，德仁22日將在皇居宮殿接見國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）等國際奧會成員，過程中將徹底做好防疫對策，也不會有飲食及長時間對談；德仁23日跟抵日的各國元首會面，之後再前往國立競技場出席開幕式。

日本國內受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對東奧舉辦意見呈現正反兩極。日本政府憂慮日皇按照奧林匹克憲章所規定的「祝福奧林匹亞周期（Olympiad）」宣言後，可能讓民眾認為日皇是支持舉辦奧運，所以過去一段時間一直在協調德仁是否發表開幕宣言。

根據2020年版奧林匹克憲章，德仁將發表的開幕宣言內容如下：「我祝福第32屆現代奧林匹亞周期，並宣布東京奧運競技大會開幕」。

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