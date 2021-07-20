東奧／波蘭鬧烏龍 6選手抵日卻沒有奧運資格 即刻回家

圖為波蘭代表隊抵達東京畫面。（美聯社）

東京奧運 還沒有正式開打，波蘭游泳 隊上演了一出烏龍大戲。據日本 媒體報導，由於波蘭泳協在最初上報名單時馬虎大意，導致6名游泳選手剛到東京就要被迫回國。

澎湃新聞引述報導，剛抵達東京的波蘭游泳奧運代表團共有23名運動員，但在完成入境之後，有6人才得知自己未獲得奧運登場資格，無法出戰。照東京奧組委的有關規定，沒有獲得奧運席位的選手不能入境，這6名就這樣即刻搭機回國。

波蘭泳協在一份聲明中解釋：「由於疏忽，波蘭游泳協會在上報奧運名單時，沒有認真確認奧運達標成績，也沒有研究透相關選拔規則，尤其是幾個接力項目，並不知道代表團的23名游泳運動員中有6人沒有通過國際泳聯的A標。」

儘管波蘭游泳協會為此正式道歉，但「受傷」的6名游泳選手對波蘭泳協的工作感到強烈不滿，他們計劃對波蘭泳協提出「損害賠償訴訟」。

另據報導，23名入境運動員中的22名已經聯名簽署了公開信，要求波蘭泳協主席辭職。

本屆東京奧運游泳項目，波蘭隊整體競爭力有限，只是在男子自由泳、女子蝶泳極個別項目有機會衝擊好成績。

波蘭游泳隊在奧運的最高光時刻是2004年雅典奧運，以1金2銀收官。