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東奧9大富豪 NBA球星過半…第1名果然是他

體育新聞組／綜合報導
籃網隊球星杜蘭特以7500萬美元高居第一。（Getty Images）
籃網隊球星杜蘭特以7500萬美元高居第一。（Getty Images）

富比世網站列出東京奧運參賽選手的前九大富豪，NBA共五人上榜，真的是鑲金的夢幻隊，網球三人、高球一人上榜，包括兩位地主球星大坂直美、錦織圭。

奧運是圓夢之旅，但也可能是燒錢之旅，根據募資平台GoFundMe的統計，2016年里約奧運時，合計140位運動員在該平台上募得75萬美元作為征奧基金。

也有許多運動員的年薪、代言收入滿滿，富比世就統計了本屆破萬名參賽選手的去年前九高薪，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）以7500萬美元高居第一，已經手握兩面奧運金牌的他，這次還是義無反顧披上國家隊戰袍。

第二名為地主網球球星大坂直美，去年收入為6000萬美元，再次居全球女性運動員之首，其中包括500萬美元比賽獎金、5500萬美元代言收入，手握超過20項代言。

大阪直美。（路透資料照片）
大阪直美。（路透資料照片）

第三為拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）的4050萬美元，除了場內收入、運動廠牌的10年1億美元合約，他還是位被籃球耽誤的饒舌歌手，除了發行專輯外，也在電影「怪物奇兵：全新世代」（Space Jam：A New Legacy）軋一角，還兼作電影原聲帶。

第四為賺進3450萬美元的網球球王約克維奇（Novak Djokovic），他是本屆唯一參與奧運的網球「三巨頭」成員，北愛爾蘭高球球星麥克羅伊（Rory McIlroy）以3200萬美元居第五，第六為太陽隊布克（Devin Booker）的3050萬美元，第七的日本網球好手錦織圭也是3050萬美元，第八、九是來自公鹿隊的米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）。

里拉德。（美聯社）
里拉德。（美聯社）

東京奧運 富比世 高球

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