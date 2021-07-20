奧運／日本拚棒球奪金 最大障礙是南韓

日本隊總教練稻葉篤紀。（取材自日本武士隊官網）

東京奧運 共有339面金牌，日本 棒球隊能否在8月7日奪下隊史首金，結束長達29年的乾旱期，無疑是日本民眾相當期待的大事，這支夢幻隊身價超過60億日圓，整體評價也是參賽6隊最高，監督稻葉篤紀把南韓隊視為奪金最大障礙。

奧運女壘賽20日開打，27日進行金牌戰，隔天棒球賽同樣在福島點燃戰火，日本、多明尼加進行開幕戰，衛冕金牌的南韓29日對決以色列 ，另兩支參賽球隊美國、墨西哥30日亮相。

奧運棒球賽從1992年起列為奧運正式比賽，日本在過去5屆賽事拿到1銀2銅，2008年北京奧運未奪牌。

東奧賭盤目前看好日本摘金，南韓、美國奪牌機會也大，以色列評價最差；稻葉表示，對決各隊都要小心，和南韓交手很有看頭，除非打敗他們，否則不可能奪金。

以色列首次晉級奧運，陣中只有四名真正以色列當地球員，其餘都是美籍猶太裔，或是成為以色列公民的選手，包括退役大聯盟、現役小聯盟好手，甚至有人平日有工作、假日才能練球，目前全隊正在紐約州打熱身賽，希望有機會在奧運扮演黑馬。

以色列名氣最大是過去在大聯盟14季，擁有257轟紀錄的37歲老將金斯勒，全隊在熱身賽前演奏以色列國歌時，還有球員特地脫下球帽，換上猶太小圓帽。