我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美境內80場野火延燒...美西部分居民被迫再度撤離

Delta變種病毒引發疫情復熾疑慮 道瓊早盤重挫逾800點

影／東奧紙板床被指「防人與人連結」 選手彈跳破謠

中央社東京19日綜合外電報導
東奧本次選手住房的床架是以厚紙板製成，且無法承受兩人重量，主要是為了避免「人與人連結」。 （美聯社）
東奧本次選手住房的床架是以厚紙板製成，且無法承受兩人重量，主要是為了避免「人與人連結」。 （美聯社）

東京奧運選手村的床鋪採用厚紙板製成，有報導稱這是為了防止「人與人之間的連結」。一名選手親自上去彈跳，證明紙板床其實非常「堅固」，獲得奧運官方點讚。

紐約郵報」（New York Post）先前報導，選手村的床是特意做得單薄，好讓選手保持社交距離。愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）拍攝了一段他在床上不斷彈跳的影片，替這種說法破謠。

麥克萊納根在個人推特（Twitter）發布影片，他說：「（有人說）這些床是要防止性行為。它們是用紙板做的，沒錯，但顯然這樣大動作也不會垮。這是假的，假新聞！」

奧運官方推特帳號感謝麥克萊納根「破除迷思」，並表示「這些永續性的床非常堅固」！

「紐約郵報」的報導來源出自於一則推文。美國長跑選手切爾默（Paul Chelimo）顯然是用開玩笑的語氣說，這些床的「用意是要避免選手間發生親密關係」。

他說：「床（只能）承載1個人的重量，以避免發生運動之外的情況。」

這並非東奧選手村的床第一次遭到質疑。

今年1月，澳洲籃球選手波格特（Andrew Bogut）質疑這種床的負重能力。製造商Airweave出面表示，每張床可以支撐200公斤重量，也通過嚴格壓力測試。

製造商發言人說：「我們做過實驗，例如在床面上施加重量。」

「只要床上不超過2個人，就足夠堅固，可以支撐重量。」

東奧期間，上萬名選手將入住選手村。儘管主辦單位警告選手「應該避免不必要的肢體接觸」，但預料還是會發出16萬個保險套。

但組織委員會告訴法新社：「發出的保險套不是要在選手村內使用的。」而是要讓選手帶回各自的國家，協助提升防治愛滋意識。

東京奧運 紐約 保險

上一則

東奧／日本政府說重話 開幕式作曲人涉霸凌將請辭

延伸閱讀

東奧／日本政府說重話 開幕式作曲人涉霸凌將請辭

東奧／日本政府說重話 開幕式作曲人涉霸凌將請辭
東奧／剛撤反日標語 南韓再掛新布條 日網友：滾出奧運

東奧／剛撤反日標語 南韓再掛新布條 日網友：滾出奧運
東奧／質疑美國男籃陣容失衡 他批評：連射手都沒有

東奧／質疑美國男籃陣容失衡 他批評：連射手都沒有
東奧／美國女子體操代表隊1確診 匡列1密切接觸者

東奧／美國女子體操代表隊1確診 匡列1密切接觸者

熱門新聞

義大利女球迷慶祝球隊四強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，未料在場的眾多球迷同時伸出「鹹豬手」。（取材自推特）

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

2021-07-15 00:05
日本東京奧運選手村內供選手使用的可回收紙板床和床墊。美聯社

德前跳遠女將：奧運村深夜 選手發洩性精力為常態

2021-07-15 15:29
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

2021-07-14 11:09
張子宇高人一等。（取材自微博）

226公分14歲籃球少女輾壓對手 網笑：比賽還沒開始就結束

2021-07-16 22:58
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58
福原愛考慮在秋天之後來台探望小孩。(取材自微博)

福原愛離婚後「有工作了」想報答乒乓界之恩

2021-07-14 19:08

超人氣

更多 >
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗

官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出