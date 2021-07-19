東奧／日本政府說重話 開幕式作曲人涉霸凌將請辭

日本東奧開幕式作曲人之一的日本音樂人小山田圭吾。(美聯社)

日本 東奧開幕式作曲人之一的日本音樂人小山田圭吾學生時代曾霸凌 同學，日本政府要求東奧組委會做出處理，雖然組委會仍力挺小山田留任，小山田今天向相關人士表示有意辭職。

小山田1990年代接受雜誌專訪時，自白學生時代霸凌過同學及身心障礙學生，今年7月14日後在網路上被揭露，引發批評；小山田7月16日透過個人網頁及社群網站道歉。

日本電視台報導，小山田在今天向相關人士表示有意辭職。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天上午在記者會上表示，不論對象是否有身心障礙，霸凌都是不被允許的行為。

加藤指出，政府正推動實現共生社會，首相菅義偉希望透過東京奧運 ，傳達共生社會打造精神上無障礙空間的理念，在此觀點下，東京奧運暨帕運組織委員會有必要對此事採取適當的因應措施。

不過日刊SPORTS報導，雖然國內外批評小山田不適任東奧開幕式作曲人，但組委會發言人高谷正哲今天說，小山田本人對當年的發言已表達後悔與反省，並發表道歉文，現在是抱持高度道德觀念從事創作活動的創作者。

高谷重申組委會立場，表示小山田對開幕式準備貢獻巨大，將繼續留任。