東奧／日本政府說重話 開幕式作曲人涉霸凌將請辭
日本東奧開幕式作曲人之一的日本音樂人小山田圭吾學生時代曾霸凌同學，日本政府要求東奧組委會做出處理，雖然組委會仍力挺小山田留任，小山田今天向相關人士表示有意辭職。
小山田1990年代接受雜誌專訪時，自白學生時代霸凌過同學及身心障礙學生，今年7月14日後在網路上被揭露，引發批評；小山田7月16日透過個人網頁及社群網站道歉。
日本電視台報導，小山田在今天向相關人士表示有意辭職。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天上午在記者會上表示，不論對象是否有身心障礙，霸凌都是不被允許的行為。
加藤指出，政府正推動實現共生社會，首相菅義偉希望透過東京奧運，傳達共生社會打造精神上無障礙空間的理念，在此觀點下，東京奧運暨帕運組織委員會有必要對此事採取適當的因應措施。
不過日刊SPORTS報導，雖然國內外批評小山田不適任東奧開幕式作曲人，但組委會發言人高谷正哲今天說，小山田本人對當年的發言已表達後悔與反省，並發表道歉文，現在是抱持高度道德觀念從事創作活動的創作者。
高谷重申組委會立場，表示小山田對開幕式準備貢獻巨大，將繼續留任。
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