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東奧／質疑美國男籃陣容失衡 他批評：連射手都沒有

記者黃耿誼／綜合報導
里拉德是美國隊的控衛。（美聯社）
里拉德是美國隊的控衛。（美聯社）

在奧運熱身賽接連吞敗後，美國隊的團隊組成，逐漸引發外界懷疑與討論。前NBA球員佛萊（Channing Frye）也在廣播節目裡說到這次的美國隊，他表示自己認為這次美國隊的組建很糟糕，這支球隊沒有真正的控衛，或是沒有一個適合打國際賽的球員，同時時也缺少優秀的禁區護框球員。雖然陣容仍有許多好手，但都是以單打出名的球員。

佛萊隨後也繼續點出自己提出的問題，他表示美國隊擁有多名出色的得分悍將，但仍欠缺真正的射手。「你不能在國際賽場上打球但沒有射手，這樣這支球隊會變得很糟糕。國際上的球隊不會讓你一對一的，但要求這支球隊很多傳球及切入是很困難的。沒有人在這樣做，他們並沒有真正的控衛。」

事實上在美國隊陣容裡，有兩位球員就是母隊的控衛，分別是里拉德（Damian Lillard）和哈勒戴（Jrue Holiday）。這兩人一攻一守，分別在聯盟裡各屬攻防端的頂尖球員。

節目內另一名主持人則說道：「世界各國得實力追上了嗎？是的。但是世界追上美國，擁有一樣多最好的球員嗎？不，我認為並非如此。即便美國隊沒拿下金牌，我也不會這麼說，我不會說世界完全趕上了。」

美國隊自名單公布後，到熱身賽的表現，一路上質疑聲不斷，也讓他們在東京奧運尋求金牌四連霸之旅備受考驗。

美國 東京奧運 NBA

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