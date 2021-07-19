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東奧疫情／密切接觸確診者 英國6選手隔離

記者曾思儒／綜合報導
英國奧運代表隊有6名選手因為式確診者的密切接觸者而被隔離。(美聯社)
英國奧運代表隊有6名選手因為式確診者的密切接觸者而被隔離。(美聯社)

東京奧運開幕倒數，但選手村已有新冠肺炎確診案例，英國代表團也有6名選手和2名隊職員因接觸確診者，目前已經開始隔離。

英國奧會表示，有8名代表團成員接觸是一位確診者的密切接觸者，其中有6名是參賽選手，目前都已進行自我隔離；這8名成員抵達東京時的篩檢都呈陰性，但和16日搭乘同班機的確診者有密切接觸，該名確診者並非英國代表團成員。

英國奧運代表團團長英格蘭（Mark England）表示，這消息隊選手和團隊都是很糟的消息，但全體都會遵守防疫規定，「我們這段期間會提供所有支持，希望他們很快就能重新訓練。」

英國鏈球選手坎伯（Taylor Campbell）說，類似案例不可能杜絕，他在推特上就分享，在飛機上時團隊並沒集中在班機後段區域，而是和一般乘客混合，且無法改變座位，「我們經過非常辛苦的訓練，才拿到這資格，現在卻要面對我們無法掌握的風險。」

澳洲田徑隊上周六進入位於凱恩斯的訓驗營時，就先全部自我隔離一天，之後才被允許投入訓練。澳洲醫療官員休斯（David Hughes）說：「就我的了解是，澳洲田徑協會非常謹慎。」

為避免和一般乘客接觸，今天出發的中華代表團就採包機方式前往東京，減少和一般乘客接觸機會。

東京奧運 英國 澳洲

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