每天700品項、5萬人份餐飲 東奧選手村的大挑戰

東京奧運主辦單位向民眾募集給選手的日式家常菜食譜，住在神奈川縣的家庭主婦西村設計的「運動員素麵」獲選。(Getty Images)

四年一度的奧運賽事，要如何照顧選手的胃，都是大工程。今年受到新冠肺炎疫情 影響，東京奧運 挑戰更甚以往。由於選手只能單線往返選手村、練習場、與比賽場館，不可能在當地餐廳用餐，選手村成為用餐唯一選擇。一天要準備數萬人份的飲食，還要兼具營養、美味，與不同飲食需求，成為選手村的一大挑戰。

受到新冠肺炎疫情影響，餐廳減少作用，並希望用餐時間能盡可能簡短。因此，東奧營運局飲食服務部在餐點上更費苦心。

根據法新社的報導，選手村最多可容納1萬8000人，選手村內的餐廳每天將提供4萬8000人次的餐飲。其中部分將24小時營業，全天無休。選手村餐點項目多達700種，用餐巔峰時間，餐廳內有2000名員工為選手服務。

菜單基本上分為三類：西餐、日本料理和亞洲料理。亞洲料理也包括中國菜、印度菜和越南菜等。

而被視為主力的日本料理，將主打庶民美食。東奧營運局飲食服務部部長山根勉表示，招牌料理是廣受喜愛的拉麵、烏龍麵，拉麵將提供醬油、味噌不同口味。關西最具代表性的章魚燒、大阪燒也在菜單上。但可能會讓很多選手失望的是，基於食品衛生考量，選手村不會提供生魚片等生食菜色。

此外，菜單還有日式家常菜，為此，東奧向一般民眾募集創意。一名住在神奈川縣鎌倉市的家庭主婦西村陽子接獲東奧組委會聯絡，自己的菜單入選時，覺得難以置信。

住在神奈川縣的家庭主婦西村設計的「運動員素麵」獲選為選手村菜色之一，她表示有特別重視營養搭配。(Getty Images)

西村入選的菜色是「運動員素麵（口感類似麵線的涼麵）」，主食為麵食，加上烤鮭魚、蒸雞肉、毛豆、綠花椰菜、醃梅子、山藥泥等豐富的配菜，口感清爽非常適合夏天。西村受訪時表示，自己也考慮到了營養層面，帶皮的鮭魚，富含EPA、DHA、膠原蛋白等營養，毛豆有豐富蛋白質，綠花椰也具有抗氧化功效。她笑說，這道運動員素麵裝滿了對各式各樣有益身體的食物。

此外，選手村的餐廳將提供符合所有宗教限制和飲食限制的菜單。並第一次在奧運賽事提供無麩質食物。東奧營運局表示，所有的餐點都會標示食材的產地，但對於福島縣食材不會特別標示強調。