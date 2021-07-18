我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

東奧／選手村2確診為南非男足隊員 首戰對日本

東奧／選手村首見運動員確診 東京17日新增逾千人染疫

編譯洪啟原／綜合外電
因疫情延後一年舉辦的東京奧運，即將在周五（23日）開幕。歐新社
因疫情延後一年舉辦的東京奧運，即將在周五（23日）開幕。歐新社

東奧組委會18日公布，兩名南非足球運動員在選手村接受新冠篩檢後呈陽性反應，成為選手村的首次確診案例。這屆東奧迄今已有55人確診。

這兩名選手分別是Thabiso Monyane Monyane和Kamohelo Mahlatsi，目前都已隔離。

因疫情延後一年舉辦的東奧，即將在本周五（23日）開幕，這是史上頭一次不開放觀眾進場的奧運賽事。日本政府本月稍早宣布東京第四度進入緊急狀態。東京17日通報新增1,410人確診，寫下1月21日以來最高的單日確診人數。

日相菅義偉承受的壓力與日俱增，他先前承諾要舉辦一場安全可靠的奧運賽事。根據日媒每日新聞與社會調查研究中心17日的調查，有65%受訪者質疑菅義偉能否兌現承諾，僅19%受訪者相信他能辦到，另外也有48%受訪者表示，沒有心情觀賞東奧賽事。

許多日本民眾反對舉辦東奧，因擔憂這場賽事將大肆散播新冠病毒，尤其日本的疫苗接種進度落後其他七大工業國（G7）成員。根據彭博的疫苗追蹤訊，日本已有20%人接種疫苗。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）近來表示，已對運動選手和官員實施嚴格的防疫措施，而且正看見成效。

日本 疫苗 奧運

上一則

溫網／首位晉級決賽義好手 貝雷蒂尼肌肉拉傷退出奧運

延伸閱讀

東奧／選手村2確診為南非男足隊員 首戰對日本

東奧／選手村2確診為南非男足隊員 首戰對日本
東奧／日本男子曲棍球隊出現發燒者 記者會喊卡

東奧／日本男子曲棍球隊出現發燒者 記者會喊卡
東奧／「別辦不重要的宴會」 奧會主席歡迎會遭抗議

東奧／「別辦不重要的宴會」 奧會主席歡迎會遭抗議
東奧／職棒、職足都有觀眾...日男足隊長質疑關門做法

東奧／職棒、職足都有觀眾...日男足隊長質疑關門做法

熱門新聞

義大利女球迷慶祝球隊四強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，未料在場的眾多球迷同時伸出「鹹豬手」。（取材自推特）

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

2021-07-15 00:05
日本東京奧運選手村內供選手使用的可回收紙板床和床墊。美聯社

德前跳遠女將：奧運村深夜 選手發洩性精力為常態

2021-07-15 15:29
義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

2021-07-14 11:09
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58
張子宇高人一等。（取材自微博）

226公分14歲籃球少女輾壓對手 網笑：比賽還沒開始就結束

2021-07-16 22:58

超人氣

更多 >
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
又是聲波攻擊？美駐維也納20名外交人員患腦部怪病

又是聲波攻擊？美駐維也納20名外交人員患腦部怪病
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費