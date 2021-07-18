東奧／選手村首見運動員確診 東京17日新增逾千人染疫

因疫情延後一年舉辦的東京奧運，即將在周五（23日）開幕。歐新社

東奧組委會18日公布，兩名南非足球運動員在選手村接受新冠篩檢後呈陽性反應，成為選手村的首次確診案例。這屆東奧迄今已有55人確診。

這兩名選手分別是Thabiso Monyane Monyane和Kamohelo Mahlatsi，目前都已隔離。

因疫情延後一年舉辦的東奧，即將在本周五（23日）開幕，這是史上頭一次不開放觀眾進場的奧運 賽事。日本 政府本月稍早宣布東京第四度進入緊急狀態。東京17日通報新增1,410人確診，寫下1月21日以來最高的單日確診人數。

日相菅義偉承受的壓力與日俱增，他先前承諾要舉辦一場安全可靠的奧運賽事。根據日媒每日新聞與社會調查研究中心17日的調查，有65%受訪者質疑菅義偉能否兌現承諾，僅19%受訪者相信他能辦到，另外也有48%受訪者表示，沒有心情觀賞東奧賽事。

許多日本民眾反對舉辦東奧，因擔憂這場賽事將大肆散播新冠病毒，尤其日本的疫苗 接種進度落後其他七大工業國（G7）成員。根據彭博的疫苗追蹤訊，日本已有20%人接種疫苗。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）近來表示，已對運動選手和官員實施嚴格的防疫措施，而且正看見成效。