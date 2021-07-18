東奧／選手村2確診為南非男足隊員 首戰對日本

日媒報導，東奧選手村兩名確診選手為南非男子足球隊球員，他們將於22日首戰對上日本隊。（美聯社）

東奧選手村首度傳出有選手確診。東京奧運暨帕運組織委員會今天公布在選手村2名海外選手確診COVID-19。日媒報導，這2人是南非 男子足球 隊球員，他們將於22日首戰對上日本 隊。

日本朝日新聞報導，南非奧林匹克委員會今天表示，東奧組委會今天公布的2名住選手村確診的球員以及昨天被公布來自外國隊伍入住選手村的一名確診的隊職員，總計3人都是南非男子足球隊的成員。

東奧組委會並不會公布確診者的國籍，但南非奧委會坦承有此事。

報導說，根據賽程，南非男子足球隊預定22日的首輪第一戰將對上日本隊。

東奧組委會幹部表示，估計這支隊伍幾乎全員將被認定為密切接觸者，如果在比賽前的核酸檢測（PCR）反應如果不是呈現陰性時，就無法出賽。

東奧組委會表示，這3人已被安排在選手村外隔離，其餘的成員在選手村內自己的房間自主隔離，今天並未練球。即使被認定為密切接觸者，經過檢查結果若呈陰性，還是可以練球。

參加東奧的選手們可以入住選手村的條件，原則上是比賽開始前5天開始入住，但確診的2名選手，以時差調整為由，獲准提早入住選手村。

本月初開始，開始根據東奧選手及隊職員防疫手冊實施以來，東奧組委會公布確診的人數累計55人。