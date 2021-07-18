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東奧／7連霸前熱身賽慘吞連敗 美國女籃教頭這麼說…

記者曾思儒／綜合報導
教頭絲塔莉（中）坦言「很陌生」，衛冕軍已經感受到壓力的存在。（美聯社）
教頭絲塔莉（中）坦言「很陌生」，衛冕軍已經感受到壓力的存在。（美聯社）

準備挑戰奧運女籃7連霸的美國隊，出發東奧前的熱身賽卻連吞敗仗，成20年來第一遭，教頭絲塔莉（Dawn Staley）坦言「很陌生」，衛冕軍已經感受到壓力的存在。

美國女籃第一場熱身賽以85：93輸給WNBA明星隊，接著又以67：70敗給澳洲隊，成2011年歐洲表演賽後首度「背靠背」輸球；明天美國女籃將和奈及利亞進行最後一場熱身賽，接著就要啟程東京，準備25日展開的女籃賽程。

若是單就奧運和世界杯的戰績，美國女籃從1996年亞特蘭大奧運奪金開始，迄今只在2006年世界盃4強賽嘗過落敗滋味，堪稱女籃常勝軍，但這次熱身賽連吞敗仗，絲塔莉仍認為是很好學習，「這讓我們上緊發條，快速找到團員該有的位置，你已經輸了兩場，這讓你振作起來。」

美國隊教頭也坦言，連敗對球員來說有些陌生，「她們是有感受到一些壓力。」

不過美國隊集訓不到一周時間，且擁有四枚奧運金牌經歷的名將陶樂西（Diana Taurasi）前兩戰也沒上場，加上團隊有六名球員是奧運初體驗，絲塔莉相信球隊會持續進步。

美國隊後衛洛伊德（Jewell Loyd）就是6名首度出征奧運的成員，她除希望展開長程飛行前有一場好的比賽內容，還透露今天練習後陶樂西特別和自己說了一番話，要她「保持積極」，她也相信能完成衛冕任務，「這是我奧運初體驗，但我也身經百戰，所以會試著去完成自己工作。」

美國 奧運 澳洲

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